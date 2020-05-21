Корейский футбольный клуб оштрафовали на рекордную сумму из-за секс-кукол на трибунах

"Сеул" неудачным образом решил заменить на трибунах болельщиков.

Южнокорейский футбольный клуб "Сеул" получил штраф за то, что разместил на трибунах секс-кукол во время матча чемпионата страны против "Кванджу" (1:0).

Как сообщает ESPN, дисциплинарный комитет корейской "К-Лиги" оштрафовал "Сеул" на 100 миллионов вон (около 81 тысячи долларов).

"Сеул" был оштрафован с формулировкой "за нанесение ущерба престижу и чистоте лиги". В корейском чемпионате запрещена реклама сексуального характера.

Данный штраф стал рекордным для чемпионата Кореи.

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В "К-Лиге" поверили, что "Сеул" непреднамеренно заказал для поставки секс-куклы вместо обычных манекенов, но подчеркнули, что у клуба было достаточно времени, чтобы, учитывая внешний вид кукол, осознать ошибку и убрать их с трибун до начала матча.

Напомним, "Сеул" разместил на трибунах около тридцати секс-кукол. Часть из них была одета в футболки с клубными цветами, тогда как некоторые держали в руках плакаты с рекламой магазина секс-игрушек.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист корейского клуба забил потрясающий гол пяткой.