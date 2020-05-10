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Футболист корейского клуба забил потрясающий гол пяткой (видео)

18:27, 10 мая 2020
Футбол
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Чо Джэ Ван стал автором красивого гола / фото: donga.com

На 85-й минуте игроки "Канвона" провели контратаку, которую Чо Джэ Ван завершил красивым ударом пяткой с разворотом.

Гол был забит при ничейном счете, а в итоге "Канвон" выиграл со счетом 3:1.

Видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт корейской "К-Лиги".

Ранее УНИАН сообщал о том, что звездный футболист АПЛ прошел службу в корейской армии.

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