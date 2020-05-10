Футболист корейского клуба забил потрясающий гол пяткой (видео)
18:27, 10 мая 2020Футбол
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В Южной Корее стартовал новый футбольный сезон.
Чо Джэ Ван стал автором красивого гола / фото: donga.com
Футболист клуба "Канвон" Чо Джэ Ван отметился эффектным голом в матче 1-го тура чемпионата Южной Кореи против "Сеула".
На 85-й минуте игроки "Канвона" провели контратаку, которую Чо Джэ Ван завершил красивым ударом пяткой с разворотом.
Гол был забит при ничейном счете, а в итоге "Канвон" выиграл со счетом 3:1.
Видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт корейской "К-Лиги".
🎥 HIGHLIGHT | @gwfc2008 2-1 @FCSEOUL— K League (@kleague) May 10, 2020
🤯 Cho Jae-wan with an outstanding goal to give Gangwon the lead!#KLeague | #K리그 | #GANvSEOpic.twitter.com/YHztTQXtiW
Ранее УНИАН сообщал о том, что звездный футболист АПЛ прошел службу в корейской армии.
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