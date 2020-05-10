Футболист корейского клуба забил потрясающий гол пяткой (видео)

В Южной Корее стартовал новый футбольный сезон.

Футболист клуба "Канвон" Чо Джэ Ван отметился эффектным голом в матче 1-го тура чемпионата Южной Кореи против "Сеула".

На 85-й минуте игроки "Канвона" провели контратаку, которую Чо Джэ Ван завершил красивым ударом пяткой с разворотом.

Гол был забит при ничейном счете, а в итоге "Канвон" выиграл со счетом 3:1.

Видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт корейской "К-Лиги".

Ранее УНИАН сообщал о том, что звездный футболист АПЛ прошел службу в корейской армии.