Журналист Сергей Иванов обнародовал в Facebook сообщение, в котором утверждает, что квартира во Франции, оформленная на мать народного депутата, председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, могла быть приобретена за средства сомнительного происхождения. А именно - на отмытые через латвийский банк российские деньги.

По словам Иванова, после недели молчания Гетманцев наконец прокомментировал свою квартиру во Франции, записанную на его маму и секретаршу. По словам народного депутата, квартира была приобретена еще в 2013 году.

"Возникает логичный вопрос, откуда мама взяла. И на этот вопрос нам поможет ответить Минфин США. В материалах международного журналистского расследования, известного как Pandora Papers, есть доказательства об отмывании российских средств через латвийский ABLV Bank и финансовую компанию Vincit Advisory. И Гетманцева Елена Дмитриевна в период с марта 2020 года по январь 2021 года пользовалась услугами именно этой латвийской "мойки" Vincit Advisory и выдавала им официальные поручения", - заявил журналист.

Единственным акционером этой компании является экс-заместитель председателя правления ABLV Bank - Вадим Рейнфельдс, который вместе с бывшим председателем правления латвийского банка ABLV Bank Эрнестом Бернисом сейчас является подозреваемым в уголовном деле по факту отмывания средств, добытых преступным путем.

"То есть мама Гетманцева также является фигурантом этого расследования", - подчеркнул он.

Дополнительно журналист заявляет о возможном конфликте интересов в антикоррупционных органах: по его данным, мать заместителя директора НАБУ Полины Лысенко - Елена Бойко - является партнершей матери Гетманцева в туристическом бизнесе (компания TPG), что, по мнению Иванова, может влиять на динамику проверки происхождения средств на французскую недвижимость.

Напомним, на днях вспыхнул скандал относительно французской квартиры, где проживает семья главы налогового комитета Даниила Гетманцева. По данным СМИ, в декрларации народного депутата стоимость недвижимости сильно занижена.