Стоит знать, сколько добавят пенсии в 2025 году.

Пенсия в Украине может быть разного размера, однако не более десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, что составляет 23 610 гривень.

Максимальная пенсия в Украине положена чиновникам, нардепам, сотрудникам органов местного значения и ученым.

В то же время средняя пенсия в Украине составляет 5 852 гривни, тогда как минимальная вдвое меньшая - 2 361 гривня. Далее рассмотрим, когда будет повышение пенсии в Украине в 2025 году.

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Когда и у кого вырастет пенсия - индексация и доплаты

Ближайший пересмотр выплат для пенсионеров ожидается в марте этого года. На сколько вырастет пенсия в 2025 году? Ее пересчитают с учетом повышения инфляции от 13 до 17%. Если говорить о конкретных суммах, то это - от 100 до 1500 гривень. Пенсионеры возрастом 70-80 лет дополнительно получать 300-570 грн.

Кроме того, на дополнительные средства может рассчитывать отдельная категория пенсионеров. Речь идет о людях которые подходят под эти требования:

пострадали из-за трагедии на Чернобыльской атомной станции;

не работают;

проживают в зоне обязательного или добровольного отселения;

находились в этих зонах на момент аварии или с апреля 1986-го по январь 1993-го.

На период военного положения им положены 2 361 грн.

Ранее УНИАН рассказывал, какая минимальная зарплата в Украине 2025.

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