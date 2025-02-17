Роман Свитан рассказал, насколько целесообразно увеличивать украинскую армию до 1,5 млн человек.

На фоне регулярных разговоров о мирных переговорах всё чаще возникает вопрос, какие гарантии безопасности Украина получит. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в случае отказа принять Украину в НАТО, страна должна иметь армию численностью в 1,5 миллиона человек.

Насколько это возможно, и как повлияет на будущее Украины, УНИАН спросил у полковника запаса Вооруженных сил Украины, пилота-инструктора Романа Свитана.

Владимир Зеленский заявил, что в случае отказа Украины от НАТО, страна должна увеличивать свою армию до 1,5 млн человек. Насколько это возможный вариант?

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Такого количества армии нам просто не надо. Вопрос, под какие задачи. Ведь воевать можно по-разному. Если у нас будут только лопаты, то нам и полтора миллиона не хватит. Если окопная война, то надо миллиона полтора - примерно столько же, сколько и у россиян.

Но для чего вести окопную войну? Надо воевать техническими решениями - дальними средствами поражения, авиацией, ракетами, дронами. Это технологический уровень. Для этого нам не надо полтора миллиона. Наоборот они станут жирной целью для врага.

Что касается самой перспективы членства в НАТО, то есть несколько причин, почему нас не берут в Альянс. Одна из основных - это ведение боевых действий, территориальные споры. Пока они есть, нас в НАТО не возьмут, учитывая базовые уставы НАТО. Здесь дело не в Трампе, Байдене, Фицо или в Орбане, это вопрос технических возможностей и сейчас у нас их нет.

В таком случае, какое количество военнослужащих нужно Украине после завершения активных боевых действий?

Есть константная, комфортная для экономики государства цифра - 1% от всего населения страны. То есть должно быть 300 тысяч человек в профессиональной, качественно оснащенной армии. Но стоит заметить, что без ядерного зонтика никаких гарантий безопасности, защиты от ядерных государств, у нас не может быть априори.

У нас есть все возможности для создания такого оружия. У нас есть знания, есть уран. Это длительный цикл. Но если даже КНДР, Пакистан создали свое ядерное оружие, Иран уже заканчивает. Мы явно не хуже их. Мы так же можем все произвести.

Нам надо около 300 ядерных боеприпасов - примерно столько же, сколько у Британии и Франции. А также 300 тысяч профессиональных военных. Все остальное... Мы можем и полтора миллиона, и 15 миллионов мобилизовать, и ясельную группу поставить в строй. Но это явно не о гарантиях безопасности.

Если всё-таки решение о близком к озвученной цифре увеличении будет принято, проблема будет не только в том, что всех этих солдат нужно будет вооружить, размещать, обучать, кормить, лечить за государственный счет. Но и в том, что значительная часть трудоспособного населения будет автоматически вымываться из рынка труда. Украины. Какое влияние это окажет на экономику?

Такое решение посадит, полностью остановит экономику. И здесь дело не только в трудоспособном населении. Ведь у нас банально нет столько ресурсов, чтобы содержать полуторамиллионную армию. Чтобы она ела, пила, была одета.

Лучше из полутора миллионов выделить 300 тысяч человек, а остаток денег выделить на покупку ракет, самолетов и других технологий.

Поэтому я категорически не согласен с этой цифрой. Это просто зеркальное решение, если у россиян полтора миллиона, то и у нас должно быть столько же. Но этот подход заведомо проигрышный. Один человек может победить всю Россию, если он нажмет кнопку, которая уничтожит всю РФ. Конечно, это преувеличение. Но ярко доказывает, что лучше инвестировать в технологии, а не в содержание большого количества людей.

Если все же подобное решение будет принято - как это повлияет на настроения в обществе?

Крайне негативно. Мы уже сейчас видим, как из Украины вывозят ребят до наступления 18 лет. Если будет принято такое решение - последствия могут быть катастрофические. В итоге все люди повыезжают и наша армия наоборот станет слабее.

справка Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан - военный эксперт, полковник запаса ВСУ. Родом из Макеевки Донецкой области. Был летчиком-инструктором истребительной авиации, в 2014 году побывал в российском плену. После освобождения был советником главы Донецкой ОГА. Стал одним из героев фильма "Герои украинского Донбасса". После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стал одним из ведущих военных экспертов.

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