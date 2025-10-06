Он считает, что сегодня люди уставшие гораздо больше, чем во время Второй мировой войны.

По сравнению с другими странами, которые находятся в состоянии войны, Украина живет кайфуя - с караоке, концертами, ресторанами. Об этом сказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в интервью "Главкому".

Отвечая на вопрос, что он раньше считал, что украинцам в 2022 году нужен был "озверин", в 2023 - "успокоительные таблетки", он отметил, что сейчас людям нужны деньги.

"Есть история о парне, который выжил в Освенциме и вспоминал: первыми сдавались те, кто думал, что война быстро закончится; вторыми - те, кто считал, что она будет длиться вечно; а выживали те, кто принял войну как постоянное состояние и научился в нем жить. Я вижу, что наши люди уже переходят к этому этапу: они даже меньше задаются вопросами, когда закончится война, как это было в течение трех лет. Мы переживаем стадию принятия", - подчеркнул Ким.

По его словам, сейчас нужно давать людям четкую информацию о текущем состоянии дел: что сегодня важно, что мы можем сделать в этой ситуации, как помочь. При этом добавил, что сейчас пытается концентрироваться на текущих задачах, потому что если не может повлиять на что-то, то не стоит этим вообще заниматься.

"Поэтому этакое в хорошем смысле равнодушие и сосредоточение на будничных делах - это, по моему мнению, то, что сейчас всем нужно", - сказал Ким.

Он отмечает, что в 2022-м люди стояли в очередях, чтобы записаться в армию, действовали на адреналине на спринтерской дистанции, но после трех с половиной лет войны усталость берет свое - люди не хотят мобилизоваться, строить планы. По его словам, есть усталость ментальная и каждый должен восстанавливаться по-своему, а вся надежда - на Вооруженные силы и на руководство государства, на дипломатическое урегулирование этого вопроса.

"По сравнению со Второй мировой войной, которая длилась шесть лет, нынешние три с половиной года из-за ускоренного развития событий и технологий эквивалентны 15 годам той войны. Во время Второй мировой, пока ты доехал до поля битвы, два месяца могло пройти, а у нас это ежедневная история, если не ежечасная. А это означает, что люди уставшие гораздо больше, чем тогда", - сказал Ким.

По его словам, в Украине нет дефолта, не рухнула гривна, а благодаря поддержке иностранных партнеров и политике правительства страна живет. Он сказал:

"Все же познается в сравнении. Сравните, как живут в войне Афганистан, или Йемен, или Палестина. Извините, мы живем кайфуя - с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться нечего, очень хорошие условия у нас, как бы это ни звучало во время войны".

При этом добавил, что очень разная ситуация у людей, которые живут условно в Херсоне, и тех, что живут в Тернополе.

"Разные вопросы обсуждаются в повседневной жизни, совсем другая проблематика. И этот разрыв становится все больше и больше", - добавил чиновник.

Ким считает, что разные регионы страны все больше живут каждый своей жизнью, тревогами. Он надеется, что послевоенное восстановление страны объединит абсолютно все наши области ради единой цели, потому что сегодня этого сделать невозможно.

"Мне стыдно это признавать, но в 2014 году я сам думал так, как житель мирного Николаева: переживал за Донбасс, проникался новостями оттуда, помогал, отправлял деньги, но это занимало лишь 10-20% моего времени. А в прифронтовых регионах ты 100% времени занимаешься выживанием. Сейчас я отдаю свой социальный долг, скажем так", - сказал председатель Николаевской ОВА.

Война в Украине - мнение граждан

Как сообщал УНИАН, по результатам опроса, который провел Киевский международный институт социологии в течение 2-14 сентября 2025 года, большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно. В начале июня 2025 года показатели были идентичны.

Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года. О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 21% респондентов.

Кроме того, исследование показало, что среди тех, кто ожидает завершения этого года, 41% готовы терпеть столько, будет нужно. Показатель среди тех, кто ожидает завершения в 2026 году - 63%, среди тех, кто ожидает в 2027 году и позже - 74%. А среди тех, кто ответил "не знаю", готовы терпеть столько, сколько потребуется - 61%.

