Даже российские пропагандисты в шоке от того, как выглядят "освобожденные территории".

Российские "асвабадители" даже не пытаются наладить нормальную жизнь для выживших людей в разрушенных российской армией и после ею захваченных городах Донбасса. Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский, который собирает свидетельства о жизни на оккупированной территории.

Так, журналист обратил внимание на репортаж российских пропагандистов из города Попасная в Луганской области. В ролике прямо говорится о том, что город, как был разрушен и захвачен в первые недели российского вторжения, так до сих пор и остается в руинах, хотя на сегодня – это глубокий тыл российской армии.

Если до полномасштабного вторжения РФ в городе жило более 20 тысяч человек, то сейчас около 400. Все они ютятся в более-менее уцелевших частных домах, потому что все многоэтажки разрушены, коммунальной инфраструктуры в городе просто нет и никто не пытается ее восстанавливать.

Видео дня

При этом, как рассказывают оставшиеся местные жители, помощь от государства-оккупанта минимальна.

"Нам дают две буханки на человека на неделю", – рассказывает в репортаже пожилой мужчина. Это признание старика так поразило российского пропагандиста, что тот сам сравнил это с пайком в "блокадном Ленинграде".

По словам Казанского, часть жителей (пенсионеров и инвалидов) россияне все же переселили в другое место - оккупированный с 2014 года город Брянка. Там их разместили в "старое полузаброшенное" общежитие без отопления и электричества. Журналист приводит видео с жалобами этих людей на холод, отсутсвие электричества и в целом ужасные условия пребывания.

"Вы бы посмотрели, какие кровати разломанные – на чем мы спим. Нам ни одной постели не дали, мы все эти тряпки покупаем. Нам никто ничего не дал", – жалуется 86-летняя женщина.

Жизнь в оккупации

Как писал УНИАН, на оккупированных территориях Россия остервенело пытается уничтожить все следы украинской идентичности. Тех, кто выражает малейшее несогласие с оккупационным режимом, подвергают суровым наказаниям. Люди боятся общаться с независимыми журналистами даже анонимно.

Также мы рассказывали, что жители оккупированных территорий боятся окончания войны на текущем статусе-кво. В их глазах окончательное закрепление России там будет выглядеть как победа зла.

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