По решению суда альтернатива нахождения под стражей - внесение залога в 280 млн гривен.

Решением Печерского районного в городе Киеве суда взят под стражу Дмитрий Кравченко - фактический бенефициар ООО Финансовая Компания "Житло-Капитал". Эта компания была управляющим средств для строительства проектов компании Укрбуд.По решению суда альтернатива нахождения под стражей - внесение залога в 280 млн гривен. Подозреваемым по делу грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА "Украинские новости".

Накануне Офис Генпрокурора и Центральный аппарат ГБР сообщили Дмитрию Кравченко о подозрении в организации незаконного завладения имущественными правами по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины. Речь о масштабных махинациях с недвижимостью ЖК "Чарівне місто" на общую сумму почти в 283 млн. гривен. Согласно материалам дела, площади, которые должны были перейти на баланс в Киевгорстрой, Кравченко оформил на трех подставных лиц, одно из которых его жена.

Напомним, уголовное производство было зарегистрировано ГБР еще в 2021 году по заявлению заместителя председателя правления "Киевгорстрой". Обстоятельства этого и других скандальных дел вокруг "Житло-Капитала" были обнародованы в резонансном журналистском расследовании. Как сообщало ранее УНИАН, инвесторы требовали вмешательства власти и правоохранительных органов, а также возврата их средств, хранившихся у управляющего и гаранта строительства - ООО "ФК "Житло-Капитал". Речь о 3,7 млрд гривен, загадочно "растворившихся" из резерва. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) уже больше года требует у управляющего средствами "найти" деньги инвесторов и дальше хранить их согласно норм законодательства - на счетах банковских финучреждений.

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"От финансовой компании "Житло-Капитал" требуют вернуть почти 4 миллиарда инвесторских гривен, исчезнувших со счетов". Компания "Житло-Капитал" собирала с инвесторов средства на строительство квартир в жилых комплексах "Укрбуда" и выступала гарантом их строительства. Договорные отношения у инвесторов именно с ней - она гарантировала людям прозрачность процесса, надежность в расходовании средств, соблюдение законности и своевременную достройку строительных объектов.

"НКЦБФР уже больше года требует у этой компании "найти" деньги инвесторов и дальше хранить их согласно норм законодательства - на счетах банковских финучреждений. Регулятор неоднократно штрафовал "Житло-Капитал" за систематические грубые нарушения, а осенью прошлого года приостановил действие лицензии компании-нарушителя на осуществление его основной деятельности как управляющего средствами. Также, со стороны ГБР продолжаются расследования относительно махинаций владельца этой компании - Дмитрия Кравченко. Из-за незаконного вывода денег на счета скандальноизвестной ООО "Касса народной помощи", государство в лице финрегулятора несколько раз обязывало ФК "Житло-Капитал" разместить резервный фонд строительства в размере более чем 3,7 млрд гривен на банковских депозитах", - говорится в многочисленных сообщениях СМИ.

Но, как пишут СМИ, уже очевидно, что никто добровольно возвращать деньги инвесторов не собирается. "Очевидно деньги доверителей были украдены и уговорами, постановлениями и штрафами в несколько тысяч гривен ситуации не помочь".

В материале исследуется скандальная история передачи комплексов "Укрбуда" другим застройщикам. Представлена картина махинаций "Житло-Капитала" и его владельца Дмитрия Кравченко. Авторы предоставили данные о "разбазаривании" активов "Укрбуда" и роль в этом компании управителя средств инвесторов. Показаны финансовые нарушения и уголовные дела в отношении "Житло-Капитала" и Кравченко. На конкретных примерах рассказывалось о стремительном обогащении последнего и его окружения благодаря средствам укрбудовских инвесторов.

"Некоторые из своих дел Кравченко так и не смог "замять". В частности, одно из последних в ГБР от 19 ноября 2021 года под №42021000000002392 в ЕРДР, которое красноречиво свидетельствует о схемах и методах работы кравченковского "Житло-Капитала". ГБР начало дело после изучения фактов изложенных Киевгорстроем в сообщении в Генпрокуратуру Украины. В фокусе - дерзкая махинация по завладению имуществом в ЖК "Чарівне місто" на почти 283 млн. гривен! С подделкой документов, с использованием денег инвесторов и при участии непосредственно Дмитрия Кравченко и его жены Натальи Попович". "... были проведены десятки циклических операций суммами по 4 и 12 млн гривен. В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении Дмитрию Кравченко в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины". Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, если они совершены в особо крупных размерах".

"Схема проста и надежна как автомат Калашникова, - утверждали журналисты. Семья Кравченко и ко циклично перечисляли деньги, пропускали по кругу компаний с изменением назначения платежей и "стали" через жену Кравченко Наталью Попович и приближенных лиц владельцами имущества на 282,5 с лишним млн гривен. В Киевгорстрое терпеть не стали и подались к правоохранителям. Это лишь одна классическая схема из многих на сотни миллионов гривен, которыми пользовались дельцы кравченковского "Житло-Капитала". Неудивительно, что в результате таких многочисленных схем Киевгорстрою не хватило средств на достройку.

"Что будет дальше?", - спрашивали авторы. "Киевгорстрой" и инвесторы ищут, где взять деньги на достройку домов, а возвращение "Житло-Капиталом" в строительство 3,7 млрд гривен оперативного резерва могло бы в значительной степени решить финансовые проблемы застройщика, снова запустить маховик и способствовать достройке жилых комплексов. Это деньги инвесторов, и это значительно больше, чем просят сейчас в КГГА или других внешних источниках. Давно очевидно, что без действенного вмешательства правоохранителей в запутанный спрут "Житла-Капитала" и возврата средств инвесторов, исчезнувших в структурах управляющего и "гаранта" Кравченко - это просто не получится", - заключали тогда авторы резонансного материала.