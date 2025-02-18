По словам Бондарчука, служащий военкомата, который недавно вернулся с фронта, может "сорваться" из-за оскорблений.

Сотрудники ТЦК и СП во время вручения повесток и извещения о гибели военных сталкиваются с горем и одновременно агрессией людей, которые потеряли родственников. Представителей военкоматов обвиняют во всех "смертных грехах" - в коррупции в медицинских учреждениях, "дырявых границах" и тому подобное.

Об этом Hromadske рассказал Александр Бондарчук, который еще недавно воевал в составе 110-й бригады, а теперь служит в 1-м отделе Звягельского районного ТЦК и СП.

Речь идет, что в ноябре 2024 года он вернулся на службу в ТЦК после года участия в боевых действиях. Сейчас его официальная должность - оператор документального обеспечения, но вместо "офисной работы", на практике, он почти ежедневно общается с военнообязанными и их родственниками. Сейчас это "взрывоопасный контингент". Обычно, это очень непростые разговоры, ведь люди эмоционально воспринимают как повестки о мобилизации, так и сообщения о гибели близких.

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Например, недавно ему пришлось сообщить родителям о смерти их 23-летнего сына - молодого офицера, который только закончил военный вуз. Никто не хотел браться за это, но ему пришлось, потому что "кому-то нужно было это сделать".

По его словам, реакция родственников погибших зависит от обстоятельств призыва. Если боец был добровольцем, то боль сопровождается горечью потери, но если мобилизованным - могут возникать конфликты.

"Тяжело носить извещение о гибели, трудно носить извещение о мобилизации. Но все зависит от того, в какую семью приходишь. Если погиб доброволец - одно, а если мобилизованный, то конфликт может быть капитальный. Родственники обвиняют, что это же ТЦК его силой забрал и ТЦК виноват. Или обвиняют, что ты вот жив, а он погиб", - рассказал Бондарчук.

Похожие трудности возникают и с мобилизационными повестками, бывает, что работника ТЦК, который сам недавно вернулся с фронта, обвиняют и оскорбляют.

"С мобилизационными повестками - здесь если, мягко говоря, возникают разногласия во взглядах на войну в семье и работника ТЦК, то будет проблема. Потому что служащий после фронта и тяжелого ранения, которому еще по-хорошему надо лечиться, а его оскорбляют и обзывают, может и сорваться. Я лично, когда начинаются какие-то словесные перепалки, отхожу в сторону - нет сил на конфликты, пусть полицейский или старший группы успокаивает этих людей", - говорит военный.

После возвращения Александр надеялся на более спокойную работу. Когда-то военкоматы, как обычные государственные учреждения, воспринимали как те, что помогают с определенными документами и социальными вопросами. Когда началось полномасштабное вторжение РФ, в 2022 году, сотрудники ТЦК занимались преимущественно добровольцами, но ситуация резко изменилась.

"Теперь из нас слепили врагов для своих же людей. Появилось это слово "тецекашник". Мы не успеваем приехать в какое-то село, как информация о нас уже появилась в местных интернет-группах. Уже через 20 минут мужчины призывного возраста спрятались и убежали - словно от облавы", - констатирует военный.

По его словам, некоторые мужчины спрашивают, почему сотрудники ТЦК пришли именно к ним, а не к соседям, почему не "ловят", кто уехал за границу. Они воспринимают ТЦК как главного виновника войны, проблем с границами и уклонением.

"Люди не понимают, что дело личного состава ТЦК - оповестить их, оформить документы и тому подобное. Они делают нас ответственными за войну, дырявые границы, медицинские заключения и т.д., они именно на нас вымещают злость, потому что мы под рукой", - отмечает Бондарчук.

По его мнению, было ошибкой возложить обязанность разносить повестки именно на работников ТЦК, а не представителей местной власти: "Секретарям сельсоветов трудно с таким идти к куму или свату, они живут в этом же селе, им страшно, что односельчане дом сожгут".

Александр убежден, что государство имеет рычаги влияния для оптимизации мобилизационной работы. Например, можно ввести механизмы, которые бы заставляли уклонистов обращаться в ТЦК самостоятельно - через блокировку зарплатных карточек, мобильной связи или других услуг. Военный объясняет, что это бы значительно облегчило работу ТЦК, ведь их главная задача - не силой ловить людей, а организовывать процесс мобилизации.

Что еще известно о ТЦК и действиях против военных

Как писал УНИАН, правоохранители неоднократно заявляли, что российские спецслужбы развернули против ТЦК и СП кампанию по дискредитации и привлекают через социальные сети украинцев для выполнения соответствующих "спецопераций".

Например, недавно СБУ и Национальная полиция задержали агентурную группу, которая по заказу спецслужб РФ взорвала курьера со взрывчаткой возле здания территориального центра комплектования в Каменце-Подольском. Они "втемную" использовали курьера из сервиса доставки, чтобы привезти взрывчатку к цели, которую определили российские спецслужбы. В результате взрыва у здания ТЦК в Каменце-Подольском курьер погиб на месте, а 8 человек получили ранения.

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