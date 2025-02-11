Также в ходе нападения повреждена военная техника.

Сегодня в Ривненской области мужчины избили военнослужащих ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов и скрылись с места происшествия. Об этом сообщает Ривненский областной ТЦК и СП.

"Во время проверки военно-учетных документов лица мобилизационного возраста совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП, в частности, нанесли им телесные повреждения и повредили военную технику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия были направлены дополнительные экипажи полиции и кареты "скорой". В областном ТЦК и СП заверили, что жизни и здоровью военнослужащих пока ничего не угрожает.

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Сейчас правоохранители разыскивают нападавших, которые скрылись с места совершения преступления.

Их могут привлечь к уголовной ответственности, в частности, за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Взрыв в помещении ТЦК в Ривне - детали

1 февраля в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки города Ривне произошел взрыв.

По информации СБУ, его совершил 21-летний безработный из Житомирской области, которого завербовали спецслужбы РФ. Выяснилось, что мужчину намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он зашел внутрь здания.

В результате происшествия террорист погиб на месте, а восемь военнослужащих получили ранения.

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