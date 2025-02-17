В преступлении замешаны двое фигурантов, которые имели одного российского куратора.

СБУ и Национальная полиция задержали агентурную группу, которая по заказу российских спецслужб подорвала курьера со взрывчаткой возле здания территориального центра комплектования (ТЦК) в Каменце-Подольском.

Как сообщается на сайте СБУ, речь идет о двух агентах России, которые совершили этот заказной теракт 5 февраля. Они "втемную" использовали курьера из сервиса доставки, чтобы привезти взрывчатку к цели, которую определили российские спецслужбы.

"Тогда в результате взрыва возле здания ТЦК в Каменце-Подольском курьер погиб на месте, а 8 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Так, в течение суток после теракта "по горячим следам" были задержаны оба исполнителя преступления, а в течение следующих дней задокументирована их связь с российской спецслужбой.

"Злоумышленниками оказались местный наркозависимый и 17-летний студент городского колледжа, которых завербовали через Телеграмм-канал по поиску "легких" заработков. Оба фигуранта действовали порознь, но имели общего российского куратора", - отметили в Службе.

По его инструкции несовершеннолетний агент изготовил самодельное взрывное устройство. Для максимального поражения он начинил его гайками и обрезками арматуры, а для дистанционной детонации - снарядил мобильным телефоном.

"Затем студент заложил СВУ в тайник и передал геолокацию своему куратору из ФСБ. Российский спецслужбист сообщил координаты другому агенту-наркозависимому, который в дальнейшем забрал взрывчатку", - рассказали в СБУ.

Впоследствии наркозависимый должен был доставить СВУ под видом посылки в здание ТЦК. Поняв, что его могут попытаться ликвидировать "как свидетеля", он заказал доставку. Когда курьер прибыл под ТЦК, оккупанты взорвали взрывчатку вместе с ним.

Отмечается, что во время обысков у задержанных были изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с российскими спецслужбами, а также орудия и компоненты для изготовления СВП.

Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении по ч 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском

5 февраля около 13:00 в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв. Тогда отмечалось, что в результате взрыва погиб мужчина, четыре человека были ранены.

В правоохранительных органах УНИАН сообщили, что взрыв произошел неподалеку контрольно-пропускного пункта возле здания ТЦК. Сдетонировало устройство, которое нес мужчина. Он погиб. Этот гражданский мужчина якобы принес сумку с вещами для знакомого, который был в ТЦК.

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