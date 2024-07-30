Она не исключает наличие нарциссических черт у парня.

Клинический психолог Ярослава Евтищенко проанализировала поведение 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион.

В комментарии 24 Каналу она рассказала, о чем могут свидетельствовать его заявления и поступки во время судебного заседания. По ее мнению, выражение "время покажет" может говорить об отсутствии раскаяния или попытке избежать ответственности.

"Оно также может быть проявлением пренебрежения к ситуации и суду в целом. Возможно, у подозреваемого есть нарциссические черты, выражающиеся в демонстрации равнодушия и пренебрежения к окружающим", - объясняет Евтищенко. Видео дня

Также психолог обратила внимание на беспокойное поведение парня - он перебирал дело, пил воду, скрещивал руки и демонстративно зевал. По ее мнению, таким образом он мог пытаться успокоить себя. "Это может указывать на внутреннюю тревожность, возможно, даже из-за страха перед наказанием или неспособность контролировать свои эмоции в стрессовой ситуации", - добавила она.

Евтищенко обратила внимание на дерзкие, но защитные ответы парня, а также на закрытую позу. Также она отметила демонстрацию языка, быстрое перемещение глаз, косую улыбку и демонстративную зевоту.

"Это может свидетельствовать о глубокой неуверенности в себе, которая скрывается под маской дерзости и демонстративного безразличия. Его поведение может быть попыткой скрыть настоящие эмоции и страхи", - подчеркнула она.

По мнению психолога, во время заседания речь Зинченко была ограниченной. Это может свидетельствовать о недостаточном уровне образования или ограниченном круге общения. Заявление о заинтересованности психологией могло быть попыткой показаться более умным и осведомленным, считает она. "Возможно, подозреваемый имеет ограниченный кругозор, что влияет на его способность к критическому мышлению и планированию", - добавила Евтищенко.

Она увидела в парне черты, которые указывают на сочетание самоуверенности и внутренней недосформированности личности. Подозреваемый хорошо поддается влиянию, добавила психолог.

Также она проанализировала обстоятельства убийства языковеда. По ее словам, выстрел с близкого расстояния может свидетельствовать о следующих вещах:

объективация жертвы, когда ее воспринимают как объект, а не живого человека;

высокая агрессивность - для людей с таким поведением характерны безжалостность или хладнокровие.

Евтищенко говорит, что уверенное и техническое выполнение действий свидетельствует о спланированной деятельности, а не импульсивной конфликтной ситуации. В то же время она добавила, что выбор яркой одежды для маскировки указывает на несоответствие в планировании убийства. "Возможно, подозреваемый имеет склонность к импульсивным действиям или недооценивает значение маскировки, что может свидетельствовать о его молодости и неопытности", - объясняет она.

Сообщалось, что подозреваемый изучил передвижение Фарион. Однако то, что он не обратил внимание на расположение камер видеонаблюдения, может свидетельствовать об определенной самоуверенности и недооценке деталей.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, что 19 июля во Львове совершили нападение на известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице той же ночью.

25 июля полиция заявила, что в Днепре задержали 18-летнего парня, который может быть причастен к убийству. Уже позже ему сообщили о подозрении.

Галицкий суд Львова избрал Зинченко меру пресечения в виде двух месяцев под стражей без права внесения залога. Сам парень не признает себя причастным к убийству.

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