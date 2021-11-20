Над проектом работала команда из более двухсот специалистов.

В Украине заработала онлайн-платформа "Чернобыль. Путешествие", с помощью которой можно совершить виртуальное путешествие Чернобыльской зоной отчуждения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Проект создан Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Государственным агентством по управлению зоной отчуждения при поддержке Министерства культуры и информационной политики.

Перейдя за ссылкой можно совершить интерактивное путешествие в пространстве и времени:

полетать над современной Припятью;

радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья;

ознакомиться с хронологией аварии и мировым контекстом 1986 года;

услышать разговоры о будущем зоны отчуждения и истории людей, чьи судьбы сменила катастрофа.

Сайт "Чернобыль. Путешествие" создан по принципам скролителлинга – это непрерывный рассказ с мультимедийными элементами, которые активируются во время пролистывания и нажатия.

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В ОП хотят, чтобы Чернобыль стал не местом забвения, а точкой развития и правильных выводов.

Сообщается, что над проектом работала команда из более двухсот специалистов: от историков до радиологов. На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, помогающие разобраться в причинах трагических событий и разрушить распространенные мифы о Чернобыле.

Как сообщал УНИАН, недавно во дворе школы посреди Чернобыльской зоны отчуждения устроили концерт электронной музыки.

Автор: Олег Давыгора