В Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители задержали группу нелегальных мигрантов из Пакистана и Афганистана. Они двигались сталкерскими маршрутами с территории Беларуси.
Видео появилось в Telegram-канале "Политика Страны".
Нелегалов задержали вблизи села Денисовичи, жителей которого эвакуировали в результате аварии на ЧАЭС.
Пакистанцы и афганцы сообщили, что в Украине их должны были встретить и помочь попасть в одну из стран Европейского союза по новым документам.
Сейчас нарушители задержаны.
Миграционный кризис на границе ЕС
Беларусь спровоцировала миграционный кризис на границах с Литвой, Латвией и Польшей.
Мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает им попасть в страны Евросоюза.
Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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