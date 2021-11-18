Мигранты надеялись, что смогут через Украину попасть в ЕС.

В Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители задержали группу нелегальных мигрантов из Пакистана и Афганистана. Они двигались сталкерскими маршрутами с территории Беларуси.

Видео появилось в Telegram-канале "Политика Страны".

Нелегалов задержали вблизи села Денисовичи, жителей которого эвакуировали в результате аварии на ЧАЭС.

Пакистанцы и афганцы сообщили, что в Украине их должны были встретить и помочь попасть в одну из стран Европейского союза по новым документам.

Сейчас нарушители задержаны.

Миграционный кризис на границе ЕС

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на границах с Литвой, Латвией и Польшей.

Мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает им попасть в страны Евросоюза.

Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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Автор: Марта Гичко