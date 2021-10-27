Сами музыкальные композиции создавали на базе звуков, записанных в радиационном заповеднике.

Во дворе школы в Припяти создавали и играли электронную музыку.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В полуразвалившемся здании прямо впереди зоны отчуждения устроили небольшое световое шоу. Там презентовали пластинку с записанным треками от мировых и украинских музыкантов. Сами музыкальные композиции создавали на базе звуков, записанных в радиационном заповеднике - от треска дозиметров.

Собственно сбором и творческой обработкой чернобыльских звуков авторы занимались в течение трех лет.

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Инициатор "Звуков Чернобыля" Валерий Коршунов рассказал, что в проекте принимают участие украинские электронные музыканты, пишет "Украинское радио".

"Идея этого года такова: у нас есть электронные музыканты, которые берут звуки Чернобыля и создают из них трек. И они презентуют аудио-визуальный лайв-перформанс на одной из локаций в Чернобыле. Мы потом это видео доделываем, добавляем 3D-графику. Этот стрим не как диджей-сеты делают, а это больше аудиовизуальный перформанс, который можно сесть посмотреть от начала и до конца, там есть свой соответствующий сюжет", - сказал он.

Коршунов заверил, что подобные работы прогрессивны в Европе.

"Мы потом выпустим короткие визуальные продукты, в которых представлены только новые треки. И у нас уже есть договоренность, что мы будем показывать эти работы на фестивалях визуального искусства и тех, которые связаны с 3D-графикой. Поэтому этот проект многослойный", - добавил он.

Проект"Звуки Чернобыля"

Проект "Звуки Чернобыля" реализуется компанией "Лавина Концерт" при поддержке "Украинского Культурного Фонда" и при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, Национального Музея Чернобыля, МОО "Центр ПРИПЯТЬ.ком", МОО "Европейский институт Чернобыля" и проекта ARTEFACT.

Автор: Олег Давыгора