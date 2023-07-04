Эксперты подчеркивают, что реформу английского языка стоит начинать не с ограничений на дубляж фильмов на украинский, а с образования в школах и высших учебных заведениях.

Пока власть предлагает внедрять в кинотеатрах фильмы без украинского дубляжа для постепенного обучения украинцев английскому языку, четверть граждан (24%) не видит для себя такой потребности.

Об этом свидетельствует результаты нового опроса популярного мессенджера "Viber".

"Каждый четвертый респондент не видит для себя необходимости заниматься английским. Еще 4% полагаются на пользование переводчиком. Также 12% украинцев ответили, что имеют замечательный уровень знания языка", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что 60% украинцев планируют подтянуть свой английский: 22% уже готовы совершенствовать свой уровень владения языком, а 38% - только собираются.

Статус английского языка и украинский дубляж

Как сообщал УНИАН, 28 июня в парламенте зарегистрировали законопроект "О применении английского языка", который фиксирует за ним статус международного в Украине. Одна из норм в этом документе (о постепенном запрете дубляжа иностранных фильмов на украинском языке и показ их только в оригинале в кинотеатрах) получила серьезный резонанс как среди представителей киносообщества, так и среди украинцев, которые ходят в кинотеатры в качестве зрителей.

Реформу английского языка в Украине планируют проводить поэтапно. Предполагается демонстрация иностранных кинолент на языке оригинала с субтитрами: уже в 2025 году таких фильмов должно быть 50%, в 2026-м - 75%, а с 2027 года - 100%. При этом государство обещает возмещать зрителям средства за билеты на сеансы англоязычного кино с субтитрами.

Эксперты подчеркивают, что реформу английского языка стоит начинать не со сферы культуры, а с образования в школах и высших учебных заведениях. В противном случае - инициатива не поможет убрать из украинского инфопространства русский язык и заменить его английским. Все может сработать наоборот.

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