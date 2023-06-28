При претендовании на ряд должностей в государстве необходимо знание английского языка.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает парламенту официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Законопроект "О применении английского языка в Украине" (регистрационный номер 9432) зарегистрировано на официальном сайте ВРУ.

Им определены категории претендентов на должности, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, в частности, это государственные служащие категории "А", "Б" и "В", главы госадминистраций, полицейские среднего и высшего состава правоохранительных органов, прокуроры.

Согласно законопроекту, в деятельности Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии может использоваться английский язык как язык международного общения.

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Также предусмотрено, что каждый, кто получает в учебном заведении полное общее среднее образование, изучает в этом заведении государственный и английский языки. Каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию по английскому языку.

Согласно законопроекту, в учреждениях дошкольного образования обеспечивается обязательное изучение английского языка для детей старшего дошкольного возраста.

Учреждения дошкольного образования обеспечивают обязательное использование английского языка в образовательном процессе для детей раннего, младшего дошкольного и среднего дошкольного возраста.

Законопроектом также нормируются особенности применения английского языка в работе органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения.

Английский язык в Украине - последние новости

В июне 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что английский язык может получить статус языка делового общения в Украине.

Он отмечал, что Кабинет Министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу, поскольку английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, поэтому предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины.

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