Сейчас Кабмин прорабатывает соответствующую законодательную инициативу.

Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, такую возможность сегодня обсуждали на правительственном совещании.

По его словам, сейчас Кабмин прорабатывает соответствующую законодательную инициативу.

"Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, поэтому предоставление ей такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", - отметил Шмыгаль.

Премьер уточнил, что профильным министерствам дано задание проработать предложения и оформить соответствующие документы.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина нужно избавляться от кириллицы и перейти на латиницу. Он также предложил предоставить официальный статус английскому языку в Украине.

"Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязателен. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык – это язык цивилизованного общения", - заявил Данилов.

В Институте украинского языка НАН идею перехода на латиницу назвали нонсенсом. По словам Павла Гриценко, кириллица в нашей стране распространяется еще с Х века.

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