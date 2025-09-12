В августе разоблачены 50 преступных групп, которые предоставляли "услуги" по перемещению через границу.

ГПСУ фиксирует попытки некоторых украинцев незаконно пересечь границу с Беларусью, где они могут стать объектами для влияния россиян, заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам в эфире телемарафона в направлении Беларуси в последнее время фиксируются попытки незаконного пересечения границы, хотя и меньше, чем на участках, граничащих со странами ЕС и с Молдовой.

"Все, кого мы задерживаем, в своем большинстве, выбирают для себя это направление не самостоятельно. Они направляются туда преступными группами, к которым обращаются, выбирая для себя попытку незаконного пересечения границы. Они (нарушители - УНИАН) надеются, что им поможет третья сторона, и готовы заплатить деньги. Но это направление является крайне опасным", - подчеркнул Демченко.

Видео дня

Пограничник отметил, что даже не представляет, что произойдет с человеком, которому вдруг удастся втихаря пересечь границу и оказаться на территории Беларуси: "Мне сложно прогнозировать, какое отношение будет, какое влияние могут совершать по ту сторону границы на граждан Украины, когда собственно Беларусь продолжает поддерживать страну-террористку Россию, которая развязала против Украины войну".

Он напомнил, что остается риск из-за учений "Запад-2025", в которых вместе с Беларусью участвует РФ. Активная фаза учений стартовала и продлится до 16 сентября. Более того, отметил Демченко, риск со стороны Беларуси будет оставаться, пока она не выйдет из-под влияния Москвы.

"Относительно совместных учений - за этим пристально следит украинская разведка, чтобы понимать, как развивается ситуация. К счастью, какой-то активности по состоянию на сейчас в направлении нашей границы во время этих учений мы не наблюдаем", - подчеркнул Демченко.

Как отметил спикер ГПСУ, зеленые участки - это отрезки, где чаще всего нарушители пытаются незаконно пересечь границу. На первом случае по попыткам избежания пунктов пропуска - граница с Румынией, на втором - Молдова. Меньше всего таких случаев фиксируется на границе с Польшей.

По данным Демченко, в августе 2025 года разоблачены 50 организованных преступных групп, которые предоставляли "услуги" по незаконному перемещению через границу потенциальных уклонистов, всего с начала года раскрыто уже 350 таких "организаций".

Последние события, в которых упоминается Беларусь

Напомним, 12 сентября в Беларуси стартовали российские военные у чения "Запад-2025", которые продлятся по 16 сентября. Учения проходят на фоне вторжения ударных дронов РФ в воздушное пространство Польши.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает эти два события связанными, такой инцидент произошел впервые и он отличается от провокаций, которые РФ устраивала ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: