По мнению Климкина, надо смотреть, какое решение будет принимать Белый Дом в будущем.

Залет российских дронов в Польшу не является случайностью, которую сказал президент США Дональд Трамп, или разведкой. Событие произошло на фоне военных учений в Беларуси, в которых участвует РФ, и это - военная провокация.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телемарафона. "Разведка здесь точно не сверхважный приоритет. Во-первых - это есть контекст - накануне учений в Беларуси", - сказал Климкин.

По его словам, странно, что на "стечение обстоятельств" почти не обратили внимание иностранные СМИ, то есть не подчеркнули этот контекст. Второй момент, отметил Климкин, заключается в том, что для Путина сейчас важно показать уязвимость логистических путей поставки, в частности западного оружия.

"Третья "история" - прокачать, что никто не в безопасности. Все уязвимы. Что все уязвимы от 20 дронов, "а у нас же есть тысячи, а еще есть тысячи ракет" и так далее. То есть, это когнитивная и психологическая операция. Поскольку Трамп, говоря об ошибке, сам прекрасно понимает, что 20 дронов это какая-то слишком большая ошибка. С такими ошибками можно и случайно ядерную кнопку нажать", - сказал Климкин.

По его мнению, эскалация Путину не нужна, но ему нужны провокации, чтобы качать ситуацию и показать уязвимость не во время одной атаки, а постоянную - и НАТО, и отдельных западных союзников.

Эксперт отметил, что РФ и раньше занималась провокациями, заказными убийствами и т.д., но случай с дронами выходит за рамки того, что Кремль постоянно делал и делает:

"Это фактически военная провокация".

По его мнению, Трамп не хочет сейчас раскручивать "эту историю", но важнее для Украины не очередное заявление американского президента, а его реакция на перспективу.

"Важно - это решения, которые он может принять или не принять в будущем... Мы с европейцами должны работать с ним над очень простой идеей - европейское небо нужно защитить. Украинское небо - это часть европейского неба. И вся эта история без американцев и лично Дональда Трампа невозможна", - подчеркнул экс-руководитель МИД.

Сейчас, по его словам, реакция НАТО, с одной стороны, для поляков "очень симпатичная", поскольку альянс вмешался - задействована статья 4, которая касается специальных консультаций, которые может инициировать каждый союзник. С другой стороны - реакция "довольно плохая" - для сбивания дронов нет четкой концепции и готовности.

Он добавил: "Будет ли задействована 5 статья, зависит от воли НАТО и желания сказать, что это была сознательная атака. Пока НАТО этого избегает, а РФ будет и дальше качать ситуацию".

По его мнению, реакция НАТО не должна быть публичной, "как бы нам этого не хотелось".

Атака российских дронов на Польшу

Как писал УНИАН, 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши.

Определенное количество БПЛА было сбито, для чего задействовали авиацию стран НАТО.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент. В частности, он отметил, что это "возможно, была ошибка". В то же время американский лидер отметил, что не доволен ситуацией.

