После освобождения территорий граждане смогут избавиться от этих документов и вернуться к нормальной жизни.

Украинцы на временно оккупированных территориях должны брать российский паспорт ради сохранения собственной жизни или любым способом выезжать оттуда.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона. По его мнению, указ президента РФ Владимира Путина, который позволяет депортировать с временно оккупированных территорий украинцев без российского паспорта, направлен точно не на депортацию.

"Этот указ направлен на то, чтобы узаконить принудительную паспортизацию, которая происходит на временно оккупированной территории Украины. Это первое. И второе - зафиксировать и поставить точку в этом процессе. Я думаю, что все граждане Украины, которые откажутся от российского паспорта, их просто арестуют. И это будет отдельная категория гражданских заложников, которых Российская Федерация будет держать в плену, в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины", - пояснил Лубинец.

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По его словам, Киев продолжит непризнание российских паспортов, которые сейчас выдаются украинцам под таким прямым, физическим давлением на временно оккупированной территории Украины.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же, для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию. После этого, сейчас нарабатывается соответствующий закон, – официально отказаться от этого паспорта и вернуться к нормальной жизни. Или для себя принимать решение и выезжать с этой территории любым способом через любую территорию других стран, но просто оттуда уехать. Мы понимаем, что это сейчас вопрос выживания на этой территории", - отметил омбудсмен.

Он добавил, что принудительная паспортизация - это новое отдельное военное преступление российских захватчиков.

"И в этом разрезе я публично, как омбудсмен Украины, говорю, что мы, как Украина, как государство, не признаем российский паспорт как элемент совершения преступления нашими гражданами. Опять же, в этом разрезе у нас звучали такие заявления, что любой, кто взял российский паспорт на временно оккупированной территории, мы должны к нему применить какое-то влияние, возможно, даже криминального характера. Я категорически против этого. Наши граждане это делают для того, чтобы выжить", - подытожил Лубинец.

Принудительная паспортизация в Украине

Недавно в ОП заявили, что принудительная паспортизация свидетельствует о абсолютное насилие захватчиков над гражданами Украины.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне хотят до осени паспортизировать 80% жителей на временно оккупированных территориях Украины.

Для этого в Херсонской области они угрожают прекратить выплачивать пенсии, а на блокпостах в Токмаке - отказывают в пропуске местным без паспорта РФ.

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