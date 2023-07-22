По словам Федорова, сейчас для жителей оккупированных территорий "получение российского паспорта – это не право, это способ выживания".

Российские оккупанты наштамповали "паспорта" для всех жителей временно оккупированных территорий. Теперь захватчики ждут, пока этих людей заставят их забрать.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в интервью телеканалу FREEДOM. Точного количества "паспортизированных" жителей города он не знает.

"У нас есть крайняя цифра на февраль этого года. Да и у россиян цифры условные. Потому что несколько недель назад мы установили факт, что люди, которые сейчас получают российские паспорта, они их получают датированными февралем этого года", – добавил он.

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По словам Федорова, сейчас для жителей оккупированных территорий "получение российского паспорта – это не право, это способ выживания".

"Чаще всего наши жители становятся перед выбором: либо жизнь с российским паспортом, либо смерть без российского паспорта. Сегодня доходит до того, что они вывозят жителей за пределы населенного пункта и заставляют рыть могилу. Такой факт, например, был в Мирном, когда житель не соглашался получать паспорт РФ. То есть сегодня это сложно – не получить российский паспорт", – объяснил мэр оккупированного Мелитополя.

В то же время он подчеркнул, что если человек получил паспорт РФ с целью выживания, то "это не коллаборация, и не нужно запугивать наших людей, которые сегодня ждут возвращения Украины на временно оккупированных территориях". Однако если человек предал Украину и пошел на службу к врагу – его будет ждать наказание.

"Паспортизация" на оккупированных территориях

Российские захватчики активно проводят "паспортизацию" на оккупированных территориях, используя для этого все доступные методы. Так, людям угрожают выселением из квартир, отказывают в помощи. Кроме того, беременным женщинам отказывают в выплатах, если у них нет российских паспортов.

В то же время в Геническом районе Херсонской области россияне депортируют людей, которые отказываются от паспортов РФ. В их дома заселяют представителей нацменьшинств из обедневших регионов России.

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