Российские оккупанты наштамповали "паспорта" для всех жителей временно оккупированных территорий. Теперь захватчики ждут, пока этих людей заставят их забрать.
Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в интервью телеканалу FREEДOM. Точного количества "паспортизированных" жителей города он не знает.
"У нас есть крайняя цифра на февраль этого года. Да и у россиян цифры условные. Потому что несколько недель назад мы установили факт, что люди, которые сейчас получают российские паспорта, они их получают датированными февралем этого года", – добавил он.
По словам Федорова, сейчас для жителей оккупированных территорий "получение российского паспорта – это не право, это способ выживания".
"Чаще всего наши жители становятся перед выбором: либо жизнь с российским паспортом, либо смерть без российского паспорта. Сегодня доходит до того, что они вывозят жителей за пределы населенного пункта и заставляют рыть могилу. Такой факт, например, был в Мирном, когда житель не соглашался получать паспорт РФ. То есть сегодня это сложно – не получить российский паспорт", – объяснил мэр оккупированного Мелитополя.
В то же время он подчеркнул, что если человек получил паспорт РФ с целью выживания, то "это не коллаборация, и не нужно запугивать наших людей, которые сегодня ждут возвращения Украины на временно оккупированных территориях". Однако если человек предал Украину и пошел на службу к врагу – его будет ждать наказание.
"Паспортизация" на оккупированных территориях
Российские захватчики активно проводят "паспортизацию" на оккупированных территориях, используя для этого все доступные методы. Так, людям угрожают выселением из квартир, отказывают в помощи. Кроме того, беременным женщинам отказывают в выплатах, если у них нет российских паспортов.
В то же время в Геническом районе Херсонской области россияне депортируют людей, которые отказываются от паспортов РФ. В их дома заселяют представителей нацменьшинств из обедневших регионов России.