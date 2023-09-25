Для ликвидации последствий вражеского удара привлечено более 110 спасателей и более 30 единиц техники.

В Одессе на складе с зерном, который в морском порту разрушен из-за вражеский удар, под завалами найдены тела двух погибших. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"К сожалению, в результате российской ночной атаки имеем погибшего человека. В склад, где хранилось зерно, попала российская ракета. Два человека, работавших в помещении, с ночи не выходили на связь. В 12:15 под завалами было найдено тело одного из пропавших", - рассказал чиновник.

Позже в Одессе обнаружили тело второго работника, погибшего из-за попадания российской ракеты по складу с зерном, сообщил руководитель ОВА Кипер.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, во время разбора завалов на территории Одесского порта обнаружили тело мужчины – сотрудника одного из частных предприятий. По предварительным данным, он работал электриком.

Отмечается, что в ночь на 25 сентября Вооруженные Силы РФ совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Одессе. Повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры, зернохранилища, складские помещения частного предприятия и несколько частных домовладений в пригороде Одессы.

"Существенным разрушениям подвергся Одесский морвокзал и отель, который расположен рядом и не работает. Информация в отношении пострадавших уточняется, продолжается разбор завалов. Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается", - отметили в пресс-службе.

На местах событий работают прокуроры, следователи СБУ и работники полиции, которые фиксируют очередное военное преступление РФ.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщила журналистам глава пресс-службы регионального главка ГСЧС Марина Мартыненко, ночью спасателям пришлось работать по разным адресам – местам, в которые попали вражеские ракеты.

"Это были складские помещения одного из одесских предприятий. Также-возгорание растительности на открытой территории на площади 700 кв. метров. Но большинство сил и средств были привлечены в гостинице морского вокзала, где 20-этажное здание полностью получило повреждения - было 5 очагов пожара на общей площади более 2 тыс. кв. метров", - рассказала Мартыненко.

По ее словам, во время ликвидации пожара в отеле было привлечено 12 единиц пожарной техники и 42 спасателя. Всего привлечено для ликвидации последствий вражеского удара более 110 спасателей и более 30 единиц пожарно-спасательной техники.

Атака РФ на Одессу - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российская армия нанесла массированный удар по Одессе ракетами и дронами. На морском вокзале разрушен гостиничный комплекс "Одесса". Сообщалось, что ранение получила женщина.

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