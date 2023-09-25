Из-за большого отеля эту часть исторического центра не хотели добавлять в списки ЮНЕСКО.

Сегодня ночью на морском вокзале в Одессе ракетным ударом разрушен большой гостиничный комплекс, его совладелец рассказал, что собирается с ним сделать.

Речь идет об отеле "Одесса" (ранее – "Кемпински"), построенном более 20 лет назад на территории морского вокзала Одесского торгового порта. Появление этого отеля тогда вызвало неоднозначную реакцию, в частности, ряд архитекторов утверждали, что высотное здание перекрывает вид на вход в гавань со стороны города.

Сегодня утром известный бизнесмен Андрей Ставницер, который недавно стал совладельцем отеля, пообещал реконструировать здание.

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"Это был мой отель... я мечтал построить в Одессе красивую, современную прогулочную набережную, с концертным залом, с причалом для круизных лайнеров, с катком зимой, велодорожками, ресторанчиками и магазинчиками. У моего города наконец-то появилась бы набережная. Место, куда хотелось бы приходить в выходные с детьми – куда хотелось бы приезжать туристам и откуда ходили бы морские трамвайчики, как в Стамбуле", - отмечает Ставницер.

Он признает, что отель, "ставший памятником раздолбайства и безвкусицы", не нравился ему так же, как большинству одесситов. Поэтому он мечтал его реконструировать и внес крупные инвестиции.

"Я инициировал концессию всей территории пассажирского морвокзала, нашел партнеров, которые готовы были со мной инвестировать в строительство зоны, которая не уступает Барселоне или Копенгагену. Даже подобрал уже несколько мировых урбанистов и архитекторов. Все будет. Все отстроим. Не дождетесь, твари. В Одессе будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших ужасных кошмарах", - отмечает бизнесмен.

Что известно об отеле "Одесса".

Гостиничный комплекс "Одесса" (ранее – "Кемпинские") был построен в 2001 году на ул. Приморский, 6а (территория морского вокзала Одесского порта). Согласно заявлениям руководства порта, отель построен на правах долевой собственности (80% принадлежало государству, балансодержатель – порт, 20% – частной компании) в период с 1999 по 2001 годы.

Отель-19-этажное здание общей площадью 26,842 тыс. кв. м. В нем было обустроено около 160 номеров.

В июне 2011 года Одесская областная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Одесского морского торгового порта и ООО "Отель "Одесса" в связи с подозрением в незаконной сдаче в аренду здания отеля. В том же году отель перестал работать.

Напомним, 25 января 2023 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на внеочередной сессии принял решение о внесении культурно-исторического памятника "исторический центр города-порта Одессы" в Список Всемирного наследия под угрозой.

В начале мая во время сессии Одесского горсовета мэр города Геннадий Труханов заявил, что морской торговый порт исключен из списка ЮНЕСКО. Председатель правления Одесской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Мотырева рассказала УНИАН, что в Одесском порту есть много старинных объектов, которые имеют все основания для вхождения в список. Это Воронцовский маяк, красные пакгаузы-складские помещения, построенные в 19 веке и тому подобное. Но отель, который построен на территории Морского вокзала, портит внешний вид порта и гавани.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью по Одессе враг нанес удар ракетами и дронами. Разрушен, в частности, гостиничный комплекс на морском вокзале.

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