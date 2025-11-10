В Украине постепенно формируется уникальная система поддержки и реинтеграции ветеранов, в которой важную роль играет бизнес. Группа Метинвест создает комплексную экосистему помощи защитникам: она охватывает путь военного от мобилизации до возвращения в коллектив, развивает ветеранские сообщества и сотрудничает с общественными инициативами для психологической и социальной адаптации бывших военных.

Об этом рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Метинвеста Олег Давыденко во время мероприятия "Реабилитация военнослужащих: международный опыт и украинские реалии", которое состоялось в Киеве с участием представителей власти, силовых структур, медицины, бизнеса и общественного сектора.

"Интеграция ветеранов к гражданской жизни это ответственность каждого, не только руководителя. Мы поддерживаем защитников на каждом этапе, обучаем коллективы взаимодействовать с теми, кто вернулся с фронта", - отметил Давыденко.

По его словам, сейчас Метинвест реализует ряд программ поддержки, в частности "Свободные волны" в Каменском, Кривом Роге и Запорожье - там ветераны проходят реабилитацию через плавание. Участие в проекте уже приняли более 430 человек.

Еще одна инициатива - "Спілкуй. Ветеран", серия открытых встреч с юристами, психологами и социальными работниками, где ветераны могут поделиться опытом и получить помощь.

"Такие инициативы должны перерастать в национальные программы. Бизнес подает пример, государство подхватывает, общественные организации добавляют свой опыт - и вместе формируется целостная система поддержки ветеранов", - подчеркнул Давыденко.

Он также подчеркнул, что украинский опыт реинтеграции является уникальным - ведь наши ветераны продолжают работать в условиях войны. В то время, как на территории США, опыт которых Украина перенимает, войны не было уже 150 лет, поэтому там ветераны возвращаются к действительно мирной жизни.

"Наши ветераны вчера защищали страну, сегодня держат экономический тыл, а завтра будут восстанавливать государство. Именно эти люди сделают Украину сильнее", - резюмировал Давыденко.

Как известно, Группа Метинвест Рината Ахметова вошла в рейтинг 50 лучших работодателей Украины по версии NV и Odgers. Компанию отметили за поддержку работников во время войны, программы реинтеграции ветеранов и развитие персонала. С начала полномасштабного вторжения компания инвестировала более 28 млрд грн в отечественную экономику, и предоставила 9,7 млрд грн помощи Украине, в том числе 5,2 млрд грн - ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".

