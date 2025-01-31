Родным пропавших бойцов в ближайшее время должны предоставить полные данные о ситуации с ними.

Новый командир 155 отдельной механизированной бригады им. Анны Киевской создал отдел расследований, в который вошли представители каждого из батальонов, у которых были СОЧ.

Как сообщила уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова, отдел поминутно восстанавливает события, во время которых терялась связь с военными, анализируют доклады разведки, чтобы понять, что могло произойти с пропавшими.

Она уточнила, что в ближайшее время семьям пропавших без вести из 155 бригады должны предоставить полные данные о ситуации с их родными.

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"Дни интенсивной работы в боевых частях дают совсем другое понимание хода событий. Пока в Киеве были дискуссии о судьбе 155 бригады, ее военнослужащие продолжали героические бои", - подчеркнула Решетилова.

Скандал вокруг 155 бригады

В начале января журналист Юрий Бутусов сообщил, что 1700 военных 155 отдельной механизированной бригады им.и Анны Киевской совершили СОЧ. В частности, десятки военных с бежали во время учений во Франции.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий называл ситуацию с СОЧ в 155 бригаде непростой.

Государственное бюро расследований установило, что бывший комбриг Дмитрий Рюмшин внес в список бойцов, которых отправили на обучение во Францию, немотивированных мужчин, в отношении которых были предостережения и запреты.

В настоящее время Рюмшин находится под стражей, ему сообщили о подозрении в бездействии в условиях военного положения.

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