Женщина мечтает, чтобы любимый наконец попал на родину и прошел настоящую реабилитацию

Около 700 защитников Мариуполя, которых до сих пор не удалось освободить, находятся в российском плену уже год. С момента, как Украина обменяла командиров, находившихся на"Азовстали", прошло уже почти 8 месяцев, однако даже после освобождения они чувствуют себя как в плену.

В частности, освобожденные командиры не видятся с родными, проявляя таким образом солидарность с теми, кого удерживают оккупанты, рассказала Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, которого удерживают в Турции.

"Сейчас [общаемся] только по телефону. Они приняли решение быть наравне со своими пленными парнями и не видеться с семьями, и это, так сказать, определенная мужская солидарность. Мы понимаем, что место, где находятся командиры, – это закрытый режимный объект, с удовлетворительными условиями для существования, по Женевской конвенции, но факт остается фактом — они не на родине. Для них это морально и физически плен. Тем не менее, я до конца жизни буду благодарна всем тем, кто приложил максимум усилий для его освобождения и сохранения жизни. ... Я бы могла банально его не дождаться. Те условия, которые создавала для него Россия – это неотвратимые процессы уничтожения человека", – рассказывает Екатерина.

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Жена "Редиса" вспоминает, что во время выхода с "Азовстали" ее муж не был уверен, что вернется. А во время освобождения Денис, как командир, думал, что всех остальных защитников Мариуполя уже предварительно обменяли.

"Как только вышло видео с Денисом относительно приказа [покинуть "Азовсталь"], уже тогда мы созвонились и он мне сказал "ждать", что, возможно, когда-то вернется, а когда и вообще вернется ли – неизвестно. Конечно, я нервничала, я знала, что плен для азовцев будет ужасом, что шансов выжить мало, но это был единственный выход – либо погибнуть под развалинами "Азовстали", либо выйти в плен с надеждой на обмен и хоть какой-то процент сохранения жизни в этом случае будет существовать. [Перед пленом] сказал, конечно: "Катя, я тебя люблю. Может быть, когда-нибудь еще увидимся". Я была настроена на то, что это будет пожизненная история. ... Но и понятия не имела, что это произойдет в сентябре. Это и для него необычно, неожиданно. Потому что он сам планировал, что выйдет последним спустя большое количество лет. Но когда он уже был интернирован в Турцию вместе с другими командирами, он думал, что это последний этап и что всех остальных уже предварительно обменяли", – рассказывает Екатерина.

Женщина признается, что сейчас живет "только обменами, семьями погибших, семьями пленных, освобожденными из плена". В будущем она бы хотела снова путешествовать с любимым – как раньше.

"Я живу в этом пузыре, из которого я не имею права выходить. Потому что есть цель и героическая история, которую надо двигать на всех возможных платформах. Все это стало моей жизнью. И я думаю лишь о том, как помочь и чтобы ребята были свободными. Также беспокоюсь о здоровье мужа. Очень мечтаю, чтобы он наконец попал на родину и прошел настоящую реабилитацию. Чувствую, что [после возвращения Дениса] мы все равно будем в работе. Но если будет возможность отпуска, будем выбирать то, что мы всегда выбирали - это походы, это экстремальные виды спорта, это байдарки, это горнолыжный спорт, рафтинг – что угодно на природе. Мы большие поклонники природы. Мы без этого не можем жить. И за счет природы мы всегда реабилитируемся морально и физически", – добавляет она.

Освобождение командаров защитников Мариуполя

21 сентября стало известно об освобождении из российского плена более 200 защитников Украины. В рамках обмена, в частности, были освобождены командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега. Однако по условиям обмена до конца войны в Украине они должны находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана

3 октября освобожденные командиры впервые встретились со своими родными.

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказывал, что "Редис" "очень тяжело переносит" пребывание в Турции и хочет вернуться в Украину, чтобы "продолжать борьбу и защищать страну".

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