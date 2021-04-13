Множество пробок с утра образовалось в центре столицы.

Во вторник утром, 13 апреля, в Киеве затруднено движение по основным магистралям в Киеве и по некоторым прилегающим к ним улицам. На дорогах многочисленные пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Ситуация на мостах в Киеве

Читайте такжеЛокдаун 2.0. Как власти для выводов года не хватилоНа мостах в Киеве образовались пробки в направлении правого берега.

Сложная ситуация наблюдается на Северном, Дарницком мостах и на мосту Метро. Свободнее движение на данный момент по Южному мосту.

Ситуация на Правом берегу в Киеве

Традиционно множество пробок с утра образовалось в центре Киева.

Увязнуть в многокилометровых пробках можно на Набережном шоссе, проспектах Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры и на Кольцевой дороге.

Ситуация на Левом берегу в Киеве

На левобережном массиве меньше пробок.

На основных магистралях – по Дарницкому шоссе, проспекту Соборности и Броварскому проспекту – движение осложнено.

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Автор: Катерина Шварц