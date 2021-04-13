Во вторник утром, 13 апреля, в Киеве затруднено движение по основным магистралям в Киеве и по некоторым прилегающим к ним улицам. На дорогах многочисленные пробки.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Ситуация на мостах в Киеве
Читайте такжеЛокдаун 2.0. Как власти для выводов года не хватилоНа мостах в Киеве образовались пробки в направлении правого берега.
Сложная ситуация наблюдается на Северном, Дарницком мостах и на мосту Метро. Свободнее движение на данный момент по Южному мосту.
Ситуация на Правом берегу в Киеве
Традиционно множество пробок с утра образовалось в центре Киева.
Увязнуть в многокилометровых пробках можно на Набережном шоссе, проспектах Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры и на Кольцевой дороге.
Ситуация на Левом берегу в Киеве
На левобережном массиве меньше пробок.
На основных магистралях – по Дарницкому шоссе, проспекту Соборности и Броварскому проспекту – движение осложнено.
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