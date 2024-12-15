В более общем плане, мужчины, которые отказываются идти в армию, боятся быть плохо экипированными, недостаточно обученными или плохо подготовленными.

С украинской стороны давление относительно набора новобранцев в армию сильное и началась настоящая гонка со временем с риском усиления российских войск.

Как отмечает издание Le Monde, весной был принят ряд законов, направленных на улучшение мобилизации, которые были очень болезненными для украинского общества. В частности, снижение установленного законом возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Мужчины, ранее считавшиеся "ограниченно годными" к службе, также должны были повторно явиться на медицинские комиссии.

В мае парламент также принял закон, дающий призывникам в возрасте от 18 до 60 лет 60 дней на регистрацию своих военных документов для упрощения процедур. Те, кто этого не сделает, рискуют получить штраф в размере до сотен евро или лишиться водительских прав. В середине июля Министерство обороны объявило, что 4,7 миллиона украинцев обновили свои данные.

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Отсутствие пункта о демобилизации военнослужащих - невозможной, по данным Генерального штаба, из-за нехватки солдат на передовой - является одной из причин, часто выдвигаемых теми, кто отказывается идти в армию, сообщается в опросе, опубликованном в конце июля украинским исследовательским центром Public Interest Journalism Lab.

Еще одна проблема, выявленная в ходе исследования, проведенного с участием международных экспертов на основе интервью с гражданскими лицами и военнослужащими, заключается в ощущении несправедливости в том, как проводится мобилизация. Украинцы считают, что существует "неравенство между имущими и неимущими", между теми, кто может себе позволить финансово, с помощью "связей и взяток", избежать мобилизации, и другими, у кого нет выбора.

В более общем плане, мужчины, которые отказываются идти в армию, боятся быть плохо экипированными, недостаточно обученными или плохо подготовленными, или они боятся умереть или зависеть от командира, который не считает потери.

"С конца 2023 года обострились проблемы с реализацией мобилизационных планов, а воинские части, сражающиеся на фронте, требуют регулярного пополнения для восстановления полной боеспособности. Еще одной проблемой является "старение" личного состава. Средний возраст украинских солдат составляет около 35-40 лет, что вызывает опасения относительно их эффективности в тяжелых условиях боя. Более того, зафиксировано существенное снижение числа добровольцев, желающих присоединиться к Вооруженным силам Украины из патриотических побуждений", - сказано в отчете о мобилизации на Украине, опубликованном Центром восточных исследований, польским аналитическим центром.

Отмечается, что различные бригады имеют определенную степень автономии в наборе и используют плакатные кампании для привлечения добровольцев. Самые престижные - другими словами, наиболее подготовленные и лучше всего оснащенные - несомненно, все еще способны набирать. Филипп Гро, исследователь Фонда стратегических исследований, отметил:

"Но другие, более "классические", испытывают больше трудностей. Многие сократились до тысячи человек по сравнению с 4000-5000 в начале войны. Батальоны отправляются туда и сюда по мере необходимости. Бригадам также приходится иметь дело с солдатами, отправленными на фронт всего после нескольких недель обучения".

Там напоминают, что, чтобы остановить поток российских войск на востоке страны, Украина планирует мобилизовать 160 000 дополнительных солдат в ближайшие месяцы.

Мобилизация в Украине

Если человек, который подписал контракт на военную службу, менее 10 лет назад проходил срочную службу или участвовал в АТО/ООС, то он напрямую отправляется в часть, которую себе выбрал. Об этом сказала начальница группы коммуникаций Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Елена Кузина.

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