Социологи рассказали, какая часть украинцев знают и поддерживают второй этап медреформы

Оценивая намерения властей продолжить реформу здравоохранения, 25% респондентов ответили, что поддерживают это, 40% - против.

Более 30% украинцев мало что знают и не имеют сложившегося мнения относительно второго этапа медицинской реформы.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии 20-23 июня.

В частности, респондентов спрашивали, как они относятся к решению властей продолжать медицинскую реформу.

Согласно результатам опроса, обнародованным на сайте КМИС, полностью поддерживают продолжение медицинской реформы 12% опрошенных, скорее поддерживают - 13%.

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В то же время скорее не поддерживают продолжение медицинской реформы также 12% респондентов, полностью не поддерживают - 28%.

32% опрошенных выбрали ответ "я мало что знаю о втором этапе медицинской реформы, у меня нет мнения", 4% - "трудно сказать".

"Оценивая намерения продолжить внедрение второго этапа медицинской реформы, 25% респондентов ответили, что поддерживают это, 40% сказали, что они против продолжения медицинской реформы; 32% - что они мало знают о втором этапе медицинской реформы и не имеют сложившегося мнения", - резюмировали социологи.

Во время исследования методом телефонных интервью было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Погрешность выборки не превышает 2,2% для показателей, близких к 50%; 2,1% - для показателей, близких к 25%; 1,4% - для показателей, близких к 10%.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы: внедряется гарантированный пакет медицинских услуг, который включает первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач; стационарную; паллиативную медицинскую помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом), медицинская реабилитация; медицинская помощь в связи с родами; реимбурсация лекарственных средств («Доступные лекарства»).

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Второй этап медицинской реформы предусматривает финансирование лечения конкретного пациента в стационаре за счет больницы с последующим возмещением расходов Национальной службой здоровья.

4 мая Президент Владимир Зеленский призвал министра здравоохранения Максима Степанова, председателя профильного комитета Верховной Рады Радуцкого и главного санитарного врача Виктора Ляшко безотлагательно предложить пути решения проблем, возникших из-за нового механизм финансирования в рамках второго этапа медицинской реформы.

По словам президента, из-за нового механизм финансирования может быть уволено около 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы по всей Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпиталя ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Среди прочего, он отметил, что областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн, а большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров - на грани закрытия.

5 мая Степанов заявил, Минздрав не собирается сворачивать второй этап медицинской реформы, а будет исправлять ошибки в планировании.

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