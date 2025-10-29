Он назвал "фантазиями" подозрение в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время масштабного ливня в конце сентября в Одессе.

Геннадий Труханов, который лишен гражданства Украины и с середины октября не исполняет обязанности городского головы Одессы, назвал "фантазией" подозрение, которое получил за халатность из-за гибели девяти человек во время ливня в городе 30 сентября. Об этом он сказал в эфире программы "Суспильне. Студия".

Труханов рассказал, что обвинения стали для него неожиданностью, ведь после трагических событий 30 сентября городские власти отчитывались перед чиновниками и не получали замечаний от представителей Кабинета министров или ГСЧС.

По его словам, мэрия предупреждала о непогоде, в частности, просила горожан по возможности не выходить на улицу, не оставлять машины под деревьями и тому подобное. Что касается семьи переселенцев, погибших в Киевском районе города, то трагедия произошла мгновенно - вода прорвала забор и очень быстро поднялась.

"Для меня это неожиданно (подозрение - УНИАН) потому, что я получил отчет на сессии городского совета, общался с представителями Кабинета министров, которые к нам приезжали, с руководителем ГСЧС. Никаких вопросов к нашим службам не было. Наши службы работали, у меня есть фиксация каждой минуты того, что мы делали", - сказал Труханов.

Он также заявил, что готов отвечать за свою деятельность на должности городского головы, которую занимал с 2014 года. В то же время, по его словам, в Одессе существуют хронические проблемы с водоотводом, для решения которых нужны значительные ресурсы, однако во время его каденции были реализованы проекты для улучшения ситуации.

"Я готов ответить на любые вопросы, что я делал с 2014 года. Мы реализовали ряд проектов, благодаря которым удалось более-менее улучшить эту ситуацию (в частности, по водоотводу - УНИАН). Но, действительно, проблем много. Это миллиарды, и миллиарды гривен для того, чтобы это сделать, а у нас их нет... В Одессе действительно катастрофическая ситуация с водоотводом", - констатировал Труханов.

Он напомнил, что в Одессе остался нереализованным "национальный проект" по строительству глубоководного выпуска, который не могут завершить уже более 13 лет. При этом в свое время государство выделило на этот проект 500 миллионов гривен, а выпуск до сих пор не работает.

Кроме того, Труханов также сообщил, что городские власти не могли предотвратить трагедию 30 сентября во время ливня потому, что не знали о ее масштабе.

"Люди погибли примерно в 16:58 - это зафиксировали камеры, а сообщение от Гидрометцентра о том, что это будет красный уровень опасности поступило только в 19:00... Никто не ожидал такого", - утверждает он.

Труханов подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием и предоставить все документы, необходимые для объективного расследования.

"Я готов отвечать, предоставить всю информацию. Но когда я прочитал это подозрение - это какие-то фантазии", - считает он.

Труханов также призвал правоохранителей не искать "назначенных виновных", а тщательно выяснить, кто именно принимал решение о застройке территорий коллекторов, где проходят водные потоки. Он добавил, что определенные разрешения на застройку территории, что, в том числе стало причиной трагедии, выдавались до того, как он стал мэром Одессы.

Подозрение Труханову из-за гибели людей во время ливня в Одессе

28 октября Труханову сообщили о подозрении в халатности, которая привела к гибели девяти человек во время ливня 30 сентября. В деле фигурируют еще восемь человек - два заместителя городского головы, директора департаментов городского хозяйства и муниципальной безопасности, сотрудники коммунального предприятия "Городские дороги" и другие.

По данным следствия, чиновники ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности и не обеспечили полноценного функционирования в городе инженерных сетей. Вследствие этого в течение многих лет улицы Одессы регулярно подвергались подтоплениям.

В то же время, по данным прокуратуры, фигуранты были в курсе этой систематической проблемы, но не принимали соответствующих мер.

