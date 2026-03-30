Конкурс на руководителя таможни - сугубо 'маскарад': в финал вышли 'НАБУшники', провалившие все тесты, - эксперты

Победителями конкурса на должность руководителя таможни стали работники НАБУ, которые по результатам трех этапов тестирования не вошли даже в первую десятку. Профильные эксперты заявляют о дискредитации конкурсов на руководящие должности в государственных органах, поскольку единственным критерием стала принадлежность кандидатов в Бюро.

По мнению экспертов, негативный эффект от конкурса усиливает конфликт интересов: подписанный в декабре меморандум между комиссией и НАБУ о проверке кандидатов на доброчестность.

"Благодаря антикорреформам все стало значительно прозрачнее и проще: достаточно занимать какую-то должность в НАБУ, любую, а фамилия не имеет никакого значения, как и опыт, знания, компетентность, состоятельность, способность, результаты прохождения конкурсных процедур, место в рейтинге, предварительные заслуги, - прокомментировал результаты конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы известный юрист Олег Шрам.

По сообщению профильного ресурса Customs of Ukraine (and not only), освещающего таможенное дело в Украине, победителями конкурса избраны работники НАБУ Руслан Даменцов и Орест Мандзия, которые по результатам трех этапов этого тестирования даже не вошли в десятку среди кандидатов по общему рейтингу.

"Если просто хотели кого-то из них назначить, то назначили бы просто, а не устраивали этот маскарад", – отметил ресурс.

Шрам добавил, что "победители" на практических заданиях из 100 возможных набрали лишь 34,6 и 17,8 балла, заняв 12 и 13 места рейтинга.

Экс-прокурор САП Станислав Броневицкий усомнился в целесообразности существования конкурсов как явления и заявил об их дискредитации из-за прогнозируемости и контролируемости.

"Именно благодаря конкурсам мы получили Клименко, торгующего аэропортами и соглашениями, Синюка, живущего под березой и информирующего членов организации о следственных действиях и Кривоноса с ребенком, землей и криминальным шлейфом, которому позавидует любой фигурант дел НАБУ", – подчеркнул он.

Конкурсы, по его словам, давно превратились в фальшь и процедуру отсеивания инициативных и принципиальных, честных и неподкупных.

"На этих конкурсах выбирают явно не лучших и сильных кандидатов, не обладающих уникальными знаниями и способностями, не людей с безумным опытом. На них выбирают угодных, тех, кто не будет задавать лишние вопросы, кто не будет подвергать сомнению просьбу сверху", – подытожил Броневицкий.

Ранее политический эксперт Олег Постернак сообщил, что конкурсная комиссия по отбору руководителя Государственной таможенной службы Украины попала в скандал: ее члены подписали меморандум о сотрудничестве с НАБУ по проверке кандидатов на добродетель, хотя представители Бюро сами претендуют на этот пост. "В НАБУ показали россиянам, как влиять на госорганы Украины без единого выстрела. Ребята-иностранцы вместе рейдерят целые органы власти, чтобы управлять ими из-за границы", – написал он.

Вас также могут заинтересовать новости: