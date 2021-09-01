Заробитчан поджидает и множество рисков, о которых работодатели при приеме на работу не говорят.

Огромное кол-во украинцев отправляется на заработки в надежде получать достойную зарплату и жить в хороших условиях, однако по факту такую "работу мечты" получают единицы, говорят эксперты. Большинство же не достигают ни первой, ни второй цели, кроме того, перспектив самореализации также практически нет ни у кого.

Сами же заробитчане в основном рассказывают о напряженный график работы, после которого сил хватает разве что на сон, говорится в сюжете "5 канала".

"Мы начинаем работать в 6 часов утра и заканчиваем в 4 часа вечера. С понедельника по пятницу это десятичасовой рабочий день. Плюс суббота у нас рабочая – с 6 до 12. Поэтому когда ты приезжаешь с работы в будни, у тебя ни желания, ни сил ни на что, кроме того, чтобы искупаться, поесть и отдохнуть, не остается", – делится собственным опытом работник Андрей Зеланс.

Условия труда для украинских работников зачастую вовсе хуже, чем на родине: кроме изнурительных будней заробитчаном часто приходится сталкиваться со множеством рисков, о которых работодатели при приеме нового сотрудника умалчивают. К примеру, если человек никогда не работал в поле – здесь он тоже не заработает. От украинцев, выезжающих заработать, часто скрывают условия труда, что серьезно вредит их здоровью.

"Постоянно новых работников требуют заводы по производству различной химии. Например, гелей, порошков и других продуктов. После такой работы даже у здоровых людей часто возникает аллергия. И они либо возвращаются обратно в Украину, либо меняют работу на другую. Из-за этого эти заводы намеренно скрывают свои настоящие процессы и называют эту работу не производством стиральных порошков, а, например, работой с бытовыми товарами", - резюмирует эксперт по трудоустройству Андрей Марисюк.

Автор: Григорий Бондарь