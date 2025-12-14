14 декабря принято заниматься благотворительностью и нельзя начинать новые дела.

Дата 14 декабря по народным верованиям считается несчастливой и даже опасной. Однако в этот день все же есть несколько причин отпраздновать. К примеру, крупный праздник сегодня наступает у евреев, а в Украине принято бескорыстно помогать нуждающимся.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине - День чествования ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Мы вспоминаем подвиг более 500 тысяч людей, который устраняли последствия катастрофы. Благодаря их действиям удалось предотвратить еще один возможный взрыв и распространение пожара, что могло бы привести к гораздо большему количеству жертв.

День ликвидатора ЧАЭС одновременно является скорбным мероприятием, поскольку многие спасатели погибли во время самой аварии или от ее последствий. Поэтому дата также посвящена увековечиванию памяти погибших.

Также во второе воскресенье декабря празднуется Всеукраинский день благотворительности, направленный на популяризацию бескорыстной помощи нуждающимся. Этой хороший повод сделать пожертвование в любой благотворительный фонд.

Какой сегодня праздник церковный

Православные верующие вспоминают по новому стилю великомучеников Аполлония и Филимона, а по старому - ветхозаветного пророка Наума.

Также вам может быть интересно, какой сегодня церковный праздник наступает у евреев. Это Ханука, посвященная описанному в Торе чуду.

Какой сегодня праздник в мире

14 декабря родились такие всемирно известные люди, как астролог Нострадамус, астроном Тихо Браге, британский король Георг VI, певица Анна Йопек и актриса Ванесса Хадженс.

Также есть некоторые международные праздники сегодня - День "Делай добро", День жареных каштанов, День обезьян, День зажженных свечей, День хорового пения.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы дня помогают предсказать, чего ждать от погоды зимой:

синицы собираются в большие стаи - ждите сильных заморозков;

если реки покрылись льдом, то следующие месяцы будут морозными;

выпавший 14 декабря снег не растает до весны;

облака плывут против ветра - к теплой и короткой зиме.

По народным верованиям сегодня праздник, когда по земле разгуливают ведьмы и различная нечисть. Чтобы не столкнуться с ними, люди старались сидеть по домам. В жилье нужно навести порядок, поменять постельное белье и проветрить комнату. Люди говорили, что в чистое помещение зло не проникнет.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом зависть, злоба, ношение грязной одежды. Не стоит лгать, особенно близким, иначе ложь раскроется в будущем. Опасаться в праздник 14 декабря нужно слишком настойчивых незнакомцев, которые пытаются узнать личную информацию или навязать помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: