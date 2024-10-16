Чиновник оправдывал агрессию РФ.

Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей департамента безопасности НЭК "Укрэнерго", который подозревается в сотрудничестве с Россией и передаче информации о последствиях ракетных ударов по украинским энергообъектам. Чиновник, ответственный за охрану стратегически важных объектов энергосистемы Украины, оправдывал агрессию РФ и распространял антиукраинские нарративы.

Ранее детективами НАБУ и следователями СБУ был задержан начальник департамента безопасности "Укрэнерго", который в марте 2022 года приобрел 1225 бронежилетов по цене, которая более чем в 2 раза выше среднего предложения на рынке. Ущерб государственным интересам составил 10,3 млн грн. Владимир Кудрицкий в этом уголовном производстве проходит как свидетель.