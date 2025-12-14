Иногда портов HDMI просто не хватает.

HDMI давно стал стандартом для телевизоров, но портов может не хватать, нужное устройство может стоить дороже просто из-за HDMI, а иногда вообще хочется обойтись без проводов. Плюс есть ситуации, когда техника старая или просто не рассчитана на прямое подключение.

Но даже без HDMI к телевизору можно подключить звук и видео разными способами. Где-то придётся пожертвовать качеством, где-то удобством, но варианты есть. В Pocketlint собрали устройства, которые можно использовать с телевизором, не задействуя HDMI.

Беспроводные наушники и умные колонки

Самый простой способ получить звук без лишних коробок и кабелей. Большинство современных телевизоров и медиаплееров умеют работать с Bluetooth, так что подключить беспроводные наушники можно почти так же легко, как к смартфону.

Это отличный вариант, если вы смотрите кино один или не хотите мешать другим. Подключение обычно занимает пару минут через настройки.

Но телевизоры редко нормально работают сразу с несколькими Bluetooth-устройствами, так что для совместного просмотра придётся возвращаться к встроенным динамикам. К тому же качество звука по Bluetooth ограничено.

Отдельная категория - умные колонки. Некоторые из них можно подключать к ТВ напрямую и даже использовать в паре.

Саундбары с оптическим подключением

Оптический выход когда-то был вершиной аудиоподключений, но сегодня его вытеснил HDMI с ARC и eARC. Через HDMI проще управлять звуком, выше пропускная способность и меньше возни с настройками.

И всё же оптика никуда не делась, и для большинства людей она более чем достаточна, и такие саундбары часто стоят заметно дешевле HDMI-моделей.

Главный минус - это отсутствие удобства. Оптическое подключение не умеет автоматически включать саундбар вместе с телевизором и регулировать громкость одним пультом.

USB-накопители

Большинство ТВ умеют воспроизводить музыку, видео и фото напрямую с флешки или внешнего SSD. Это хороший способ собрать личную медиатеку без подписок и интернета.

Правда, интерфейсы у телевизоров обычно примитивные. Плюс придётся заранее подготовить файлы, телевизор может не поддерживать редкие форматы, а защищённый контент он вообще не воспроизведёт.

Иногда всплывают и неожиданные ограничения, например, дешёвые накопители не тянут 4K, субтитры могут не работать, а про объёмный звук лучше сразу забыть.

Антенны, видеомагнитофоны и старая техника

Если хочется подключить что-то совсем олдскульное - VHS, старые DVD-плееры или другую технику из прошлого - это всё ещё возможно. Обычно через HDMI-адаптеры, иногда через экзотические переходники для комбинированных разъёмов.

Однако картинка будет мыльной, а разрешение низким. Масштабирование улучшает ситуацию лишь косметически - деталей больше не станет.

