Пробурив скважину в поднятой мантийной породе под Атлантическим океаном, ученые получили представление о внутреннем строении Земли.

Ученые обнаружили породы, производящие водород, и которые ведут себя как "реакторы". Они дают ключ к пониманию того, как работает химия глубоководных океанов и как, возможно, миллиарды лет назад зародилась жизнь.

Издание earth.com пишет, что профессор Йохан Лисенберг, геолог из Кардиффского университета, изучал керн из массива Атлантис. Выяснилось, что он содержит мантийную породу, которая была измененная морской водой.

Эти породы содержат темный минерал под названием оливин, богатый железом и магнием. Исследования показали, что когда морская вода вступает в реакцию с ультрамафическими породами, богатые железом минералы, как оливин, преобразуются в новые формы и выделяют водород.

Эта богатая водородом среда может поддерживать жизнь микробов, которые не зависят от солнечного света и используют химические реакции вместо фотосинтеза.

К югу от места бурения находится поле Лост-Сити - группа горячих источников на дне Атлантического океана. Каждый из них представляет собой гидротермальное жерло. Это подводный источник, из которого из коры вытекает нагретая, богатая минералами вода, благодаря чему процветают микробиологические сообщества на дне океана.

Многие модели происхождения жизни в настоящее время рассматривают богатые водородом щелочные среды, такие как Лост-Сити, как многообещающие места зарождения первых метаболических сетей.

Они помогают ученым оценить, как водород и другие газы из таких пород повлияли на историю, климат и химический состав Земли.

