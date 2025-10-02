Также свои обязанности продолжат исполнять все члены правления "Укрэнерго".

Накануне отопительного сезона в разгар войны наблюдательный совет "Укрэнерго" сначала внезапно решил уволить главу компании Виталия Зайченко, а затем еще более внезапно передумал.

Как сообщили в самом Укрэнерго в четверг, 2 октября, он продолжит исполнять свои обязанности, как и остальные члены правления компании.

"Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко и члены правления компании продолжают выполнять свои обязанности", - написала пресс-служба компании в телеграм-канале.

Последнюю неделю в медиапространстве происходила "битва" экспертов широкого профиля, разделившихся на два лагеря: одни самозабвенно поддерживали отставку Зайченко с должности главы правления компании, а другие всячески порицали инициаторов за идею поменять главную энергетическую "лошадь" страны посреди переправы.

Победили вторые, в стане сторонников Зайченко – праздник

Как отмечают СМИ со ссылкой на источники, соответствующее решение было принято спустя несколько дней консультаций наблюдательного совета компании с Министерством энергетики Украины.

"Главные задачи компании на сегодня — подготовка к прохождению ожидаемо сложного осенне-зимнего периода, неотложная ликвидация последствий поражений объектов системы передачи электроэнергии и восстановление надежного и устойчивого электроснабжения потребителей, соблюдение критериев надежности, безопасности и сбалансированности работы объединенной энергетической системы Украины, защита персонала и критически важного оборудования, а также конструктивная и прозрачная коммуникация с международными финансовыми институтами по дальнейшей поддержке украинской энергетики", - отчитались в "Укрэнерго".

Ранее сообщалось, что отношения между Зайченко и независимыми членами наблюдательного совета компании не сложились почти сразу же после назначения. Наблюдательный совет "Укрэнерго" состоит из четырех независимых членов, которые избираются по результатам конкурса, и трех представителей от государства.

Сразу после информации об увольнении главы "Укрэнерго" ряд экспертов и депутатов возмутились фактом принятия такого решения в преддверии отопительного сезона, а также заявляли, что оно было принято в нарушение процедуры.

Истоки увольнения

26 сентября 2025 года стало известно о том, что наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил Виталия Зайченко с должности председателя правления компании. Кроме того, все члены правления компании получили статус исполняющих обязанности.

Зайченко избрали главой компании 23 июня 2025 года, и он официально занял эту должность 1 июля. Ранее он работал главным диспетчером "Укрэнерго".

Предыдущий руководитель компании, Владимир Кудрицкий, также был уволен прямо перед стартом прошлого отопительного сезона – 2 сентября 2024 года. Тогда это обстоятельство никого не оставило.

