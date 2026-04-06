Дроны и беспилотники: 72 бригада имени Черных Запорожцев получила помощь от 'Украинской команды'

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный отметил, что эти дроны будут уничтожать врагов на одном из самых горячих участков фронта.

Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев дроны и генераторы. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Украинская команда" передала партию FPV-дронов и генераторов бойцам легендарной 72 бригады имени Черных Запорожцев. Они с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киев и Киевскую область, Харьковщину. А сегодня бьют врага по всей линии фронта", - говорится в сообщении.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный отметил, что эти дроны будут уничтожать врагов на одном из самых горячих участков фронта.

"Харьковское направление сегодня - одно из самых горячих. И наша помощь крайне нужна защитникам, которые держат там оборону. Уверен, эти дроны и генераторы дадут возможность нашим бойцам еще лучше выполнять боевые задания и сохранят жизни", - сказал Артур Палатный.

Защитники поблагодарили всех украинцев, которые своей поддержкой помогают Силам обороны бить врага.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала большие генераторы бойцам 413 полка беспилотных систем "Рейд" и бригаде "Ахиллес".

Также сообщалось, что с 2022 года "Украинская команда" отправила на передовую более 4000 дронов, сотни генераторов и зарядных станций, более 100 автомобилей и прочее. В общей сложности военные и гражданские получили от "Украинской команды" более 1845 тонн помощи стоимостью почти полмиллиарда гривень.

