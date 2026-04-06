Дроны и беспилотники: 72 бригада имени Черных Запорожцев получила помощь от 'Украинской команды'

Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев дроны и генераторы. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.
"Украинская команда" передала партию FPV-дронов и генераторов бойцам легендарной 72 бригады имени Черных Запорожцев. Они с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киев и Киевскую область, Харьковщину. А сегодня бьют врага по всей линии фронта", - говорится в сообщении.
Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный отметил, что эти дроны будут уничтожать врагов на одном из самых горячих участков фронта.
"Харьковское направление сегодня - одно из самых горячих. И наша помощь крайне нужна защитникам, которые держат там оборону. Уверен, эти дроны и генераторы дадут возможность нашим бойцам еще лучше выполнять боевые задания и сохранят жизни", - сказал Артур Палатный.
Защитники поблагодарили всех украинцев, которые своей поддержкой помогают Силам обороны бить врага.
Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала большие генераторы бойцам 413 полка беспилотных систем "Рейд" и бригаде "Ахиллес".
Также сообщалось, что с 2022 года "Украинская команда" отправила на передовую более 4000 дронов, сотни генераторов и зарядных станций, более 100 автомобилей и прочее. В общей сложности военные и гражданские получили от "Украинской команды" более 1845 тонн помощи стоимостью почти полмиллиарда гривень.