Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства, заявила Ольга Стефанишина.

19 декабря произошла самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В результате атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины. Время первоочередного восстановления составит ориентировочно до 2 недель.

"Сейчас, вместе с командой и специалистами других служб, координируем работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем. Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. Наши специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам", – рассказала Стефанишина.

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По предварительной оценке, угроз функционирования другим ресурсам нет. Отмечается, что в первую очередь будут восстановлены следующие ресурсы:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан,

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей,

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

Разъяснения об особенностях предоставления услуг гражданам будут предоставлены 20 декабря в течение дня.

"После полного восстановления будет проведен основательный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем. Мы держим ситуацию под контролем и делаем все необходимое для скорейшего восстановления работы всех сервисов. Враг пытается использовать эту ситуацию в своих информационных операциях, чтобы посеять панику среди граждан Украины и за рубежом", – добавила Ольга Стефанишина.

Кибератаки РФ

Microsoft сообщает, что за последний год Россия, Иран и Северная Корея изменили тактику кибератак. В частности, они начали экспериментировать с искусственным интеллектом.

В компании отметили, что, вероятно, Россия "передала на аутсорсинг" часть своего кибершпионажа преступным группировкам – особенно в отношении шпионажа в Украине. Только в июне предполагаемой киберпреступной группировке удалось взломать не менее 50 украинских военных устройств.

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