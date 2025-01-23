В случае, если бракосочетание было запланировано на время, когда сервис был недоступен, команда "Дії" лично свяжется с пользователем.

Сегодня, 23 января, в государственном приложении "Дія" восстановили услугу бракосочетания онлайн. Украинцы снова смогут делать предложения и планировать брак в сервисе.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Только в Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн до свидетельства в приложении. Не надо никуда ездить, собирать документы, складывать их в файлик, чтобы стать мужем и женой. Революционный сервис снова доступен в "Дії", - отметил Федоров.

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По его словам, если бракосочетание было запланировано на время, когда сервис был недоступен, команда "Дії" лично свяжется с пользователем и объяснит дальнейшие шаги.

"Дія" - важные новости

Напомним, что в сентябре 2024 года в государственном приложении "Дія" стало возможно пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн и до получения свидетельства. Весь процесс бракосочетания в приложении длится около 30 минут.

После масштабной кибератаки со стороны России на государственные реестры Украины, 20 января на едином портале государственных услуг "Дія" снова стало возможно автоматически закрыть ФЛП.

С 23 января украинцы снова получили возможность в несколько кликов сообщать государству о своем новом месте жительства и брать льготный кредит на жилье в "Дії".

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