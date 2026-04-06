Белые аисты вернулись в Чернобыль впервые за 20 лет

В центре города Чернобыль зафиксировано событие, которое привлекло внимание местных наблюдателей и исследователей природы. На крышу административного здания возле мемориала "Звезда Полины" приземлились сразу шесть белых аистов. Птицы сделали короткую остановку для отдыха, что привлекло внимание очевидцев и стало своеобразным событием для этой местности, сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Появление аистов в черте города именно в таком количестве является нетипичным. Последние случаи гнездования белых аистов в Чернобыле были зафиксированы примерно два десятилетия назад. С тех пор эти птицы наблюдались здесь преимущественно во время сезонных перелетов, без признаков длительного пребывания или размножения. Поэтому нынешний эпизод с группой птиц, которые одновременно остановились в центральной части города, рассматривается как значимое событие для орнитологических наблюдений в регионе, говорится в сообщении.

Хотя один эпизод не позволяет делать окончательные выводы, появление сразу шести особей в пределах города создает основания для дальнейших наблюдений и анализа ситуации в динамике, считают экологи.

Аисты в Украине

Напомним, первого аиста в Украине в этом году зафиксировали еще 24 февраля. Первый аист появился в Ровенской области – ученые предполагают, что птица зимовала где-то очень недалеко от Украины, поскольку вернулась в гнездо первой из своих сородичей.

Кроме того, через несколько дней в Польшу вернулся уникальный аист Збися, за жизнью которой следила вся страна. Как сообщили ученые, Збися зимовала в Чаде и начала возвращение домой 1 февраля. Эта птица за несколько дней преодолела около 450 километров, чтобы добраться до своего дома, пока туда не нагрянули ее конкуренты. Наблюдатели подсчитали, что это уже седьмой перелет этой величественной птицы.

