Александр Кочетков

Почему украинские пенсионеры считают россиян и украинцев "одним народом", понятно: им всю их жизнь в советское время рассказывали о новом единстве людей – советском народе. Их взгляды не изменить, они с такими представлениями уйдут и в мир иной.

Небольшая прослойка людей увидела в вопросе, который ставили социологи во время исследования отношения к тезису Путина о том, что украинцы и русские – это "один народ", более глубокий смысл. Мол, вопрос был манипулятивный, и на самом деле речь идет о корнях народов. Ведь корни русского и украинского народов – действительно одни. Так же можно говорить об одном корне англичан и французов, ибо все они происходят из Римской империи, но никто не называет их "одним народом".

Молодежь желает развлекаться, поэтому ищет в интернете русскоязычный и русскоцентричный интертейнмент

А вот немалое количество молодых людей, согласившихся со словами Путина об "одном народе", действительно впечатляет. Это – результат нашей сугубо информационной проблемы: когда у нас был запрещен российский развлекательный информационный продукт, наше государство не дало украиноязычной и украиноцентричной альтернативы. Но молодежь желает развлекаться, поэтому ищет в интернете русскоязычный и российскоцентричный интертейнмент (фильмы, игры и тому подобное).

Например, наша молодежь играет в компьютерные игры в российском информационном пространстве, в сети, в том числе и с россиянами, где они общаются на русском, совместно обсуждают свои молодежные игры, совместно критикуют политиков и прекрасно друг друга понимают. Поэтому, конечно, если язык общий, они соглашаются и со словами об" одном народе", и о единстве.

Следовательно, не предоставив молодежи украиноязычной и украиноцентричной альтернативы российскому развлекательному контенту, наше государство само создало эту проблему.

41% украинцев, которые считают украинцев и россиян "одним народом" – это действительно много, и это составляет проблему. Если бы речь шла о 15%, можно было бы особо не считаться: это были бы пенсионеры и люди, инфицированные российской пропагандой. Это, в принципе, допустимый предел. Когда же таких людей у нас более 40%, это проблема, которую должна решать та часть украинской власти, которая должна заниматься идеологией. А у нас нет успешной победной идеологии. Эту нишу нужно заполнять, потому что если она пуста, туда заходит идеологический враг.

Справедливости ради следует отметить, что у нас попытались предложить альтернативу российскому развлекательному контенту, но ее недостаточно. Я тесно сотрудничаю с украинским шоу-бизом, поэтому знаю, что есть интересная и качественная продукция, но ее мало.

Кроме того, главная претензия – не к артистам или режиссерам, а к распространителям, то есть радио, телевидению и соцсетям. У нас нет индустрии, которая бы доносила до каждого наш информационный продукт. Следовательно, мы проигрываем в массовости.

У нас нет индустрии, которая бы доносила до каждого наш информационный продукт

Плюс молодежь всегда тяготеет к тому, что считается модным и является популярным, к тому, что набирает множество просмотров и лайков. Любой контент нужно продвигать и доставлять его к аудитории, охватывая как можно большую ее часть. Молодежь думает немного - она больше чувствует. Поэтому украинским исполнителям следует быть популярными, модными, на уровне с условными "моргенштернами". А поскольку у нас нет индустрии по доставке контента до слушателя и зрителя, мы, даже имея неплохой профессиональный контент, не умеем его распространить и "раскрутить", как это произошло с песней "Плакала" группы Kazka.

Чем для украинского государства опасен 41% людей, солидарных с Путиным и российской повесткой дня, несложно понять. Из Москвы продвигаются определенные нарративы, например, об Украине как "государстве, которое не состоялось", об Украине, которая должна кормить себя сама, но быть под геополитическим влиянием более мощной России, о "формуле Штайнмайера" и тому подобное. И этот 41% наших граждан не будут против этих нарративов, а эти нарративы постепенно уничтожают украинскую государственность. Именно в этом проблема и опасность: будет значительно меньше сопротивления идеологическому захвату Россией Украины. Если бы у нас всего 15% восхищались бы словами об "одном народе", сопротивление было бы больше, и власть больше бы на него обращала внимание.

Таким образом, все это усиливает позиции России и ослабляет позиции Украины в этом противостоянии.

Единственное, что здесь радует: более 41% тех, кто соглашается, что россияне и украинцы – "один народ", не станет. Эта цифра не будет расти, если не будет чрезвычайных провалов со стороны украинской власти... а вот меньше стать она может, тем более, если будут определенные агрессивные действия со стороны России.

Александр Кочетков, политический аналитик

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