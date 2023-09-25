Логично подумать, что стакан – из стекла, но у языковедов есть свой взгляд и аргументы на эти слова.

Многие из нас часто покупают себе кофе в киосках, на АЗС и других торговых точках, где его нам дают в бумажной посуде. И, пожалуй, большинство все же называют это стаканом. Хотя в укринских филологов есть аргументированный ответ - лучше говорить "паперова склянка". По крайней мере так утверждает известный учитель Украины Александр Авраменко. Хотя словари приводят два словосочетания - и "паперовий стакан" и "паперова склянка".

В эфире "Сніданку 1+1" языковед провел экспресс-урок по украинскому языку, где объяснил, как и почему лучше говорить именно "паперова склянка". При этом педагог показал фрагмент из блиц-опроса людей на улицах столицы, мнения которых, кстати, разделились.

По словам Авраменко, современные языковеды советуют избегать слова стакан, поскольку оно искусственное в нашем языке и считается калькой из русского.

"Более органичное - "склянка". Логично возникает мысль, так "склянка" же должна быть из стекла. Друзья, в языке не всегда два и два - четыре. В древности были изобретены для письма чернила. Понятно, что оно было черного цвета, но со временем, когда изобрели жидкость для письма красного или зеленого цвета, то никто уже новых слов для них не придумывал - краснило или зеленило, а стали так же называть словом чернила. Но с уточнением: "у вас есть зеленые чернила? Дайте мне красные чернила!" Вот такая же участь и у "склянки". Можно сказать: "Дайте мне "паперову склянку", или "надо купить пластиковых склянок". Кстати, пластиковый стакан называют также пластянкой, но это разговорное слово", - пояснил Александр Авраменко.

Другие интересные советы от Александра Авраменко

Как правильно: "говорить по-украински", "говорить на украинском" или "говорить украинским языком". Одна из формулировок точно неверна. Лучше сказать: "говорить по-украински", но и эта форма не идеальна. Наиболее органичный и распространенный вариант: "говорить украинским".

Александр Авраменко ответил, как на украинском языке правильно сказать в местном падеже: "удар по воротаМ или по воротаХ". В местном падеже множественного числа употребляем окончание "ах" - "по містах", "по селах", "по воротах".

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