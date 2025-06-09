Справиться с этой задачей смогут только самые внимательные.

Оптическая иллюзия – это обманчивое изображение, которое заставляет мозг видеть нечто отличное от реальности. Эти иллюзии возникают из-за того, как наши глаза и мозг обрабатывают визуальную информацию.

К тому же, визуальные головоломки не только проверяют наше логическое мышление, а также развивают внимательность к деталям, учат выделять главное в общей картине и тренируют различные когнитивные навыки. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Ниже вы увидите изображение с десятками одинаковых чисел – 618. Но где-то среди них спрятался "чужак" – 678. Вы должны найти это число.

Видео дня

Чтобы не только проверить ваши навыки наблюдения, но и умение управлять собственным временем, мы выделили определенное время на ответ. Вы должны найти особое число всего за 7 секунд.

Справиться с этой задачей смогут только самые внимательные. Вы принимаете этот вызов?

Время пошло!

Итак, 7 секунд, которые были отведены на поиск числа 678, исчерпаны. Смогли ли вы заметить его в "море" одинаковых чисел? Если вы справились за такое короткое время, вы действительно очень внимательный к деталям человек. Это очень полезный навык.

Если же вы не успели найти указанное число за 7 секунд, попробуйте вернуться к изображению и поискать еще. Забудьте о таймере. Возможно, вам будет проще, если мысленно вы разделите коллаж на сектора и будете постепенно сканировать их глазами.

Ответ:

Больше интересных заданий от УНИАН

Если вам нравятся такие умственные задачки, предлагаем вам кое-что интересное. Попробуйте найти слово "кран" среди хаотично расположенных букв. На ответ у вас будет 6 секунд, поэтому не медлите.

Можете также проверить свои способности в головоломке, где надо найти кота среди зайцев. На это задание мы отвели всего 7 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: