Среди них как молодые, так и более опытные актеры.

Американский телевизионный канал HBO раскрыл имена еще одной группы актеров, которые будут играть в будущем фэнтезийном сериале о Гарри Поттере.

Фотографии актеров, которые сыграют ряд ключевых персонажей, опубликованы в официальном Instagram-аккаунте Max. Фанатам показали, как в адаптации книжной серии Джоан Роулинг будут выглядеть Драко и Люциус Мелфой, министр магии, семья Дурсли, мама Уизли и некоторые гриффиндорцы:

Молли Уизли - Кэтрин Паркинсон ("The IT Crowd");

Драко Мелфой - Локс Пратт;

Люциус Мелфой - Джонни Флинн ("Emma", "Lovesick");

Шеймус Финниган - Лео Эрли;

Парвати Патил - Алессия Леони;

Лаванда Браун - Сиена Муса;

Петуния Дурсли - Бел Паули ("The Morning Show");

Вернон Дурсли - Дэниел Ригби ("Eric and Ernie");

Корнелиус Фадж - Берти Карвел ("Ink", "The Crown").

Сериал о Гарри Поттере

Напомним, в апреле 2023 года HBO Max объявил о перезапуске истории об известном волшебнике Гарри Поттере. Это сообщение успело вызвать значительный резонанс среди фанатов.

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Как предполагается, каждый сезон будет адаптировать одну книгу, что позволит глубже раскрыть персонажей, сюжетные линии и мир магии, чем это было возможно в фильмах.

Автор книги Джоан Роулинг выступает исполнительным продюсером сериала, заявляя, что хочет быть уверенной в точности и уважении к исходному материалу.

Шоураннером стала Франческа Гардинер, известная по работам над "Succession" и "His Dark Materials", а режиссером пилота - Марк Майлод (также "Succession" и "Game of Thrones").

Ранее было объявлено об участии в проекте Джона Литгоу (Дамблдор), Джанет МакТир (Макгонегелл), Паапа Эссиеду (Снейп) и Ника Фроста (Хагрид), а также главного трио: Доминика Маклафлина, Арабеллы Стэнтон и Аластера Стаута.

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