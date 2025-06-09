По словам генсека НАТО, также РФ использует китайские технологии для модернизации армии.

Российская Федерация производит больше боеприпасов, чем все страны НАТО, а также государство-агрессор делает это в разы быстрее. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне, цитирует "Суспільне".

"Что касается боеприпасов, то Россия производит за три месяца столько, сколько все НАТО - за год", - сказал политик.

Рютте добавил, что военная машина РФ не замедляется, а наоборот набирает обороты. Также Россия активно восстанавливает свой военный потенциал, а помогает ей в этом Китай, Иран и Северная Корея, подчеркнул генсек НАТО.

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Кроме того, по словам Рютте, РФ использует китайские технологии для модернизации армии.

"Ожидается, что в этом году российская оборонная промышленность выпустит 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и 200 ракет "Искандер"", - подчеркнул генсек НАТО.

Политик также заявил, что стоит помнить, что РФ может быть готова к применению агрессии против НАТО уже в течение следующих пяти лет. По его мнению, "Путин готовится к конфронтации, а не к миру".

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В то же время президент Управления закупок Бундесвера Аннет Ленигк-Эмден заявила, что на перевооружение Европа имеет три года, а дальше будет война с РФ. По ее словам, на перевооружение немецкой армии осталось не четыре года, а даже меньше времени.

"До 2028 года все необходимое для полной оборонной готовности должно быть закуплено - солдатам еще нужно потренироваться с новым снаряжением. Дух желания сделать - это уже существует в нашем ведомстве. Мы это закупим! Это наш лозунг сейчас. Мы учим наших сотрудников, что они должны принимать много решений самостоятельно, где это возможно, чтобы сэкономить время", - подчеркнула она.

Также Рютте объяснил, почему странам НАТО нужно увеличивать расходы на оборону. В частности он процитировал слова немецкого главы обороны, который отмечал, что к 2029 году россияне, возможно, будут способны организовать успешную атаку на НАТО.

"Если мы не будем действовать сейчас, в следующие три года будет все хорошо, но мы должны начать сейчас, иначе, через 4-5 лет будем под угрозой", - предупредил генсек НАТО.

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