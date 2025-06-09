Рютте отметил, что идея о мирном сосуществовании с россиянами исчезла.

Для завершения войны, которую Россия ведет против Украины, за столом переговоров должен сидеть российский диктатор Владимир Путин, а не историк Владимир Мединский. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Чтобы положить конец этой войне, нужно, чтобы Путин сел за стол переговоров, а не этот историк (помощник правителя РФ Владимир Мединский, – УНИАН), который сейчас дважды появляется в Стамбуле и снова рассказывает нам об истории России и Украины с 12 века. Я не знаю, что это было", – заявил он в ходе выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне 9 июня.

По словам Рютте, в этом процессе нужна "Россия, которая настроена серьезно, хочет вести переговоры и положить конец войне". Он отметил, что для того, чтобы этого добиться, нужно, сначала "сохранить Украину сильной в этой борьбе".

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Генсек Североатлантического альянса также высказался о будущем отношений между НАТО и Россией.

"Вся эта идея о том, что у нас будет какое-то приятное, мирное сосуществование с русскими, исчезла. Владимир Путин явно является экспансионистом. То, что он сделал с Украиной, действительно потрясает. Количество погибших с обеих сторон, в том числе и с российской, кстати, просто поразительно. Его экономика находится в состоянии тотальной войны", – констатировал он.

Владимир Мединский – что известно о помощнике Путина

Владимир Мединский – глава делегации РФ на переговорах, помощник российского диктатора Владимира Путина. С 2017 года он находится под американскими санкциями.

Также Мединский известен как бывший министр культуры России и является доктором исторических наук.

Примечательно, что сам Мединский родился в Украине, а точнее – в городе Смела Черкасской области в 1970 году. Десятью годами позже его семья осела в Москве.

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