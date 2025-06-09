Рютте также отметил, что украинский народ "заслуживает справедливого и прочного мира".

Необратимый путь Украины в НАТО остается в силе. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

"И я предполагаю, что он останется в силе и после саммита, независимо от того, будет ли он снова упомянут в коммюнике или нет. Я думаю, что это не имеет значения, потому что все формулировки, о которых мы ранее договорились, остаются в силе, пока мы не решим, что они больше не актуальны", – сказал он во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне 9 июня.

Рютте также подчеркнул, что украинский народ "заслуживает справедливого и прочного мира". Генсек добавил, что НАТО продолжает оказывать Украине как практическую, так и политическую поддержку.

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"Наша долгосрочная поддержка не направлена на продление войны. Она направлена на то, чтобы помочь Украине защитить себя сегодня и предотвратить любую агрессию в будущем. НАТО поддерживает Украину сейчас и будет поддерживать ее в будущем", – резюмировал он.

Путь Украины в НАТО

30 сентября 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО. Кроме того, на Вашингтонском саммите в июле 2024 года союзники подтвердили, что "будущее Украины – в НАТО".

Против присоединения Украины к НАТО выступает ряд стран – в том числе Венгрия, Словакия. Также речь идет о США и Германии, говорил в феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский.

Примечательно, что невступление Украины в НАТО – одно из требований диктатора Путина в контексте переговоров. Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог даже говорил, что президент США готов пообещать Путину, что Украина не станет членом Альянса.

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