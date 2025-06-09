Россияне не считают потери и пытаются продвигаться.

Сейчас наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском направлении и в приграничье Сумской области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Наиболее жестко, интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении, также в районах Курской операции, также в приграничье Сумской области", – отметил глава государства.

По его словам, везде российская тактика одна: враг не считают потерь и пытается продвигаться. Оккупанты штурмуют украинские позиции и "хоть метр, хоть что-то хотят получить".

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"Но этот их потенциал все же не бесконечен, и поэтому определенный уровень российских потерь, наша активность должны сдержать и сдерживают российское продвижение", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он добавил, что каждое наше подразделение, которое успешно выполняет задачи на своем направлении, бережет все государство.

Ситуация на Сумщине

Как сообщал УНИАН, на некоторых участках российские оккупанты находятся всего в 20 километрах от Сум. Это создает угрозу ударов FPV-дронами по городу.

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров заявил, что пока что в Сумах не фиксировали ударов вражескими FPV-дронами. Он добавил, что россияне часто атакуют Сумы "Шахедами", а также недавно ударили по городу из реактивной системы залпового огня дальнего действия.

Ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что на юге Украины зафиксирована массовая переброска военной техники и живой силы РФ, которые впоследствии отправляют в сторону Сумской области. Зафиксированы новые самоходные артиллерийские установки (САУ) и комплекс ПВО.

"Более 10 САУ, системы ПВО и колонны на 40+ грузовиков с БК и живой силой. Фиксируем массовую и самую большую переброску военной техники из Крыма/Херсонщины. Выходные через Мариуполь в сторону Новоазовска, далее в Таганрог россияне перебрасывали большое количество военной техники и личного состава", – рассказал Андрющенко.

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